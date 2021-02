Como é que uma jovem contribuiu para a demissão do presidente dos Jogos de Tóquio

Momoko Nojo, uma jovem de 22 anos, lançou a campanha com a qual reuniu mais de 150 mil assinaturas. Também a tenista Naomi Osaka classifica a saída do ex-primeiro-ministro Yoshiro Mori como algo “realmente bom”.

Quando uma estudante universitária japonesa de 22 anos lançou uma campanha online contra o poderoso presidente dos Jogos Olímpicos de Tóquio por causa dos comentários sexistas que fez, não tinha grandes certezas sobre o alcance do seu protesto. Contudo, em menos de duas semanas, a campanha #DontBeSilent de Momoko Nojo, que se estendeu a outros activistas reuniu mais de 150.000 assinaturas, impulsionando a indignação global contra Yoshiro Mori, o presidente de Tóquio 2020, levando à sua demissão e substituição por Seiko Hashimoto, uma mulher que competiu em sete Jogos Olímpicos.

A hashtag foi criada em resposta às observações de Mori, um ex-primeiro-ministro octogenário, de que as mulheres falam demais. Momoko Nojo usou-a no Twitter e noutras plataformas para reunir apoio para uma petição pedindo uma acção contra o responsável. “Poucas petições tiveram 150.000 assinaturas. Foi muito bom. As pessoas também olharam para o lado pessoal, não vendo isto apenas como um problema de Mori”, justifica a jovem.

O seu activismo, resultado de um ano de estudos na Dinamarca, é o mais recente exemplo de mulheres japonesas que não estando na política usam os seus teclados para pressionar mudanças sociais naquela que é a terceira maior economia do mundo e onde a discriminação de género, disparidades salariais e estereótipos se mantêm. “Isto fez-me perceber que esta é uma boa oportunidade para promover a igualdade de género no Japão”, continua a estudante do 4.º ano de Economia da Universidade Keio, em Tóquio.

A sua participação cívica, continua, foi motivada por perguntas que sempre ouviu dos seus colegas do sexo masculino, como: “Tu és uma rapariga, por isso, tens de ir para uma escola onde os uniformes sejam giros” ou “mesmo que não tenhas um emprego depois de terminares o curso podes ser dona de casa, não é?”.

Exemplo da Dinamarca

Momoko Nojo criou uma organização sem fins lucrativos chamada “No youth no Japan”, em 2019, enquanto estava na Dinamarca, onde viu como o país escolheu Mette Frederiksen, uma mulher de quarenta e poucos anos, como primeira-ministra. O tempo que passou na Dinamarca, continua, fê-la perceber o quanto a política japonesa era dominada por homens mais velhos.

Keiko Ikeda, professora de Educação na Universidade de Hokkaido, defende que é importante que os jovens do mundo levantem a sua voz no Japão, onde as decisões tendem a ser tomadas por um grupo uniforme de pessoas com ideias semelhantes. Mas a mudança será muito lenta, lamenta. “Se existe um grupo homogéneo, é impossivelmente difícil de mover a bússola, porque as pessoas não percebem quando a sua decisão está fora do centro”, interpreta.

Esta semana, Momoko Nojo rejeitou uma propostado Partido Liberal Democrata japonês de permitir mais mulheres nas reuniões, mas apenas como observadoras silenciosas. “Não tenho certeza se eles têm vontade de melhorar a questão de género”, comenta, acrescentando que o partido deveria ter mais mulheres em lugares-chave, em vez de tê-las apenas como observadoras.

Na realidade, a vitória da jovem activista é apenas um pequeno passo numa longa luta. O Japão está classificado em 121.º lugar entre 153 países no Índice Global de Diferenças de Género de 2020 do Fórum Econômico Mundial — a pior classificação entre os países avançados — com pontuação baixa em participação económica e empoderamento político das mulheres.

Activistas e muitas mulheres comuns dizem que as mudanças drásticas são necessárias no local de trabalho e na política. “No Japão, quando há uma questão relacionada à igualdade de género, não se ouvem muitas vozes e, mesmo que haja algumas vozes para melhorar a situação, acabam por perder o fôlego e nada muda”, lamenta. “Não quero que a próxima geração perca o seu tempo com este problema”, conclui.

Naomi Osaka satisfeita com a saída

A três vezes vencedora do Grand Slam, Naomi Osaka, 23 anos, disse nesta quinta-feira que a renúncia do ex-primeiro-ministro Yoshiro Mori como presidente do comité organizador dos jogos foi “muito bom” e classificou os comentários de “ignorantes”.

“Sinto que é muito bom porque é sinal que estamos a avançar, que há barreiras que estão a ser derrubadas, sobretudo em favor das mulheres”, declara Osaka, em conferência de imprensa depois da sua vitória nas semifinais do Open da Austrália, vencendo Serena Williams. “Tivemos de lutar por tantas coisas apenas para sermos iguais. Mesmo em muitas coisas ainda não somos iguais”, acrescenta.

Osaka nasceu no Japão. É filha de pai haitiano e mãe japonesa e foi criada nos Estados Unidos, e é um dos rostos oficiais dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que foram atrasadas um ano devido à pandemia de covid-19. A tenista, a primeira asiática a ocupar o primeiro lugar do ranking mundial, planeia representar o Japão.