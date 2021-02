Internada após intoxicação alimentar, Anitta é eleita uma das 100 personalidades do futuro para a Time

Anitta, de 27 anos, ter-se-á começado a sentir mal durante a tarde da última terça-feira, tendo sido levada por familiares para uma clínica do Rio de Janeiro, noticiou o Extra da Globo, citando a assessoria de imprensa da artista. Uma nota da equipa que trata da comunicação da cantora, revelada por vários órgãos da imprensa brasileira, dá conta que “Anitta está sob cuidados médicos e recebendo medicação e hidratação”.

Segundo o irmão Renan Machado, a situação não está relacionada com a covid-19, tendo usado as “stories” do Instagram para fazer o esclarecimento e publicar o resultado negativo do teste ao coronavírus feito pela cantora.

O contratempo com a saúde chega numa semana em que a cantora, muito provavelmente, desejaria estar a festejar, depois de ter sido eleita uma das cem líderes emergentes globais pela revista Time. No Twitter, a brasileira manifestou estar “muito contente por fazer parte disto”. A lista Time 100 Next 2021, que destaca as lideranças emergentes, incluiu o nome de Anitta na categoria Artistas, que é liderada por Dua Lipa.

A lista dos Fenómenos é encabeçada pela actriz canadiana de origem tâmil Maitreyi Ramakrishnan, que se tem destacado na série da Netflix Never Have I Ever, enquanto a lista dos Líderes é presidida pela primeira-ministra finlandesa Sanna Marin.

So glad to be part of this https://t.co/HkkpXcSfeH — Anitta (@Anitta) February 17, 2021

Na categoria Activistas surge o nome do futebolista inglês do Manchester United Marcus Rashford, de 23 anos, que fora de campo faz uma campanha contra a fome infantil no Reino Unido, enquanto o “campeonato” dos Inovadores foi conquistado por Telfar Clemens, o designer liberiano-americano que fundou a Telfar, uma marca de moda sem género.