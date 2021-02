Francisco Geraldes: o jogador que promove a leitura nos tempos livres

O projecto “As Leituras do Francisco”, em parceria com o Plano Nacional de Leitura, quer incentivar o hábito da leitura junto dos mais novos.

Um jogador de futebol a promover a leitura — a ideia surpreende? É precisamente para combater o estereótipo associado aos futebolistas e promover a leitura junto dos mais novos, que o clube Rio Ave, através do jogador Francisco Geraldes, se associa ao Plano Nacional de Leitura (PNL). O primeiro episódio da rubrica “As Leituras do Francisco”, onde o jovem de 25 anos dá sugestões de leitura, já foi lançado e é sobre O Principezinho.

A paixão de Francisco Geraldes pela leitura não é novidade. Em 2017, o jovem, então jogador do Sporting, foi fotografado a ler o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, no banco antes de um jogo. A fotografia correu, na altura, as redes sociais e desde então que o médio do Rio Ave é associado à promoção da leitura. Geraldes já foi, inclusive, um dos embaixadores do PNL, do Ministério da Educação.

Agora, volta a unir-se ao PNL, em parceria com o clube de Vila do Conde, para promover a leitura junto dos mais novos. “O papel do Rio Ave Social também é este. Promover a leitura junto dos mais novos é mais uma nobre missão que abraçamos, até porque, e terminando como começámos, o livro é o alimento da alma, do conhecimento, da partilha, da experiência e da sabedoria”, pode ler-se no comunicado publicado na página do clube.

O primeiro episódio de “As Leituras do Francisco” é dedicado ao clássico de Antoine de Saint-Exupéry. Geraldes classific-o como um dos livros da sua vida. “Acho que encontramos nele inúmeras lições que poderemos levar para a nossa vida”, diz o jogador no vídeo, que foi gravada na Casa José Régio, em Vila do Conde. Apesar disso, Geraldes só se cruzou com o título de Saint-Exupéry este ano, pela primeira vez e acredita que, se o tivesse lido mais cedo, “olharia para as coisas de uma perspectiva diferente”.

Outros favoritos

No final do episódio, o médio do Rio Ave recomenda ainda mais alguns dos seus livros favoritos. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, é um deles, “um dos maiores clássicos da literatura”, onde diz ter aprendido “como é importante termos a noção de que todos somos crianças”, “independentemente da nossa idade”, para nunca “perdermos a curiosidade pelo que nos rodeia”.

Noite de Elie Wiesel, Nobel da Paz, é outro dos livros recomendados pelo jogador e conta a história do sobrevivente do Holocausto e “como o ser humano é capaz de desumanizar um semelhante”. Mas Francisco Geraldes também é fã de romances e aconselha Mil Sóis Resplandecentes de Khaled Hosseini, um dos livros mais bonitos que já leu — “capaz de desarmar qualquer alma mais sensível”, “poético e comovente”.