FKA Twigs: ser vítima “pode acontecer a qualquer um”

Com uma carreira de sucesso, segurança financeira e uma rede de apoio, a cantora britânica FKA Twigs não se via a si própria como a mais óbvia vítima de uma relação abusiva, mas, em entrevista à revista Elle, confessa que apenas escapou a uma “por sorte”.

“Sinceramente, gostaria de poder dizer que encontrei alguma força e vi uma luz. Quem me dera poder dizer, ‘[é] prova do meu forte carácter’ ou ‘é a forma como a minha mãe me criou’. Não é nada disso. É pura sorte que eu já não esteja nessa situação.”

A situação sobre a qual FKA Twigs reflecte em entrevista está relacionada com as acusações de abusos físicos e psicológicos que, no fim do ano passado, dirigiu ao ex-namorado, o actor norte-americano Shia LaBeouf. “As pessoas não pensam que isto possa acontecer a uma mulher como eu”, insiste, para voltar a reafirmar que ser vítima “pode acontecer a qualquer um”. É que, explica, “se se colocar uma rã num tacho com água a ferver, a rã vai saltar imediatamente para fora”, mas se se puser “um sapo em água fria e a aquecermos lentamente, esse sapo vai ferver até à morte – essa foi a minha experiência [com LaBeouf]”.

thank you @ELLEmagazine for having me and for creating space for this conversation <3https://t.co/7pIRYIKbQD



Sobre o tempo que passou com Shia LaBeouf, de 34 anos, reconhecido pela saga Transformers ou por ter vestido a pele do tenista John McEnroe em Borg vs. McEnroe (2017), FKA Twigs diz ainda ser “um milagre ter saído [da relação] viva”, descrevendo pormenorizadamente uma série de situações alarmantes, incluindo ter sido estrangulada quase até perder os sentidos ou ter receio de se levantar a meio da noite para ir à casa de banho e ser alvejada.

Segundo refere, o comportamento sádico do actor não seria dirigido apenas à artista. “LaBeouf vangloriava-se sem vergonha de disparar sobre cães vadios” e “dizia que isso o ajudava a ‘entrar na personagem’ para o seu papel em The Tax Collector (2020)”, conta Twigs.

Enquanto o processo de agressão se encontra em fase de análise, e depois de as negociações entre o ex-casal terem chegado a um impasse (a cantora pretendia, entre outras coisas, que o actor procurasse ajuda psicológica e que doasse um determinado valor a um abrigo para mulheres), com ambos os lados a acusarem o outro pelo facto de a conversa não ter chegado a bom porto, Hollywood tenta perceber o que fazer com o caso.

Enquanto não há desfecho, tenta proteger-se dos efeitos colaterais: o nome de LaBeouf foi discretamente retirado da página da Netflix sobre a atribuição de prémios e materiais publicitários ao filme Pieces of a Woman (nem a sinopse faz referência ao nome do actor…), que está a ser protagonista de uma animada temporada de prémios (Vanessa Kirby está nomeada para o Globo de Ouro de melhor actriz).