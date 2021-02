Filipe de Edimburgo continua internado, mas “bem-disposto”

O príncipe Filipe, de 99 anos (completa o centenário no dia 10 de Junho), encontra-se “bem-disposto”, apesar de se manter hospitalizado “por precaução”, noticiou esta quinta-feira a britânica BBC, citando fonte do palácio.

Segundo os vários órgãos de comunicação social ingleses, que acompanham com grande atenção a evolução do duque de Edimburgo, o seu estado de saúde não está relacionado com um quadro de covid-19 (para a qual já foi vacinado, em Janeiro, ao mesmo tempo que Isabel II e antes de Carlos e Camila) nem inspira grandes cuidados, tendo em conta que os vários membros da realeza mantiveram as suas agendas inalteradas: a rainha, de 94 anos, falou ao telefone com o almirante Tony Radakin sobre o trabalho da Marinha Real no país e no estrangeiro, enquanto o príncipe Carlos visitou, acompanhado da mulher Camila, o Hospital Rainha Isabel, em Birmingham, onde se dirigiu aos doentes e aos profissionais do NHS, o serviço nacional de saúde do país.

Filho do príncipe André da Grécia e Dinamarca e da princesa Alice de Battenberg, Filipe Mountbatten nasceu na Grécia, em 1921, como membro das famílias reais grega e dinamarquesa. Quando tinha pouco mais de um ano de idade, devido ao Golpe de 1922, fugiu com a família do país (conta que foi escondido numa caixa de laranjas), tendo estudado em França, Inglaterra, Alemanha e Escócia. Em 1939, ingressou na Marinha Real Britânica, altura em que se começou a corresponder com a filha mais velha de Jorge VI, que viria a herdar a coroa do pai.

Depois da Segunda Guerra, Filipe recebeu permissão do rei para se casar com Isabel. O enlace ocorreu no dia 20 de Novembro de 1947, após cinco meses de noivado. Ao se casar, Filipe recebeu os título de Sua Alteza Real e duque de Edimburgo. O casal teve quatro filhos – Carlos, príncipe de Gales, Ana, princesa real, André, duque de Iorque, e Eduardo, conde de Wessex – e já soma oito netos e nove bisnetos (o último, filho da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank, nasceu a 9 de Fevereiro, havendo pelos menos mais dois a caminho: Zara Tindall espera o terceiro filho, e Harry e Meghan anunciaram o segundo bebé.