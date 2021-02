A metamorfose da viagem

Depois de acabar o curso, o Tiago e o João sabiam que ainda tinham mundo por explorar antes de começarem a trabalhar. O plano era uma longa viagem, destino da qual só souberam uma semana antes de partirem. Indecisos entre a Rússia e a América Latina, acabaram por ir apenas com um bilhete de ida conhecer o Brasil, o Paraguai, a Argentina, o Chile, a Bolívia, o Peru, a Colômbia e Cuba. Sem roteiro definido ou planos pré-feitos em Portugal, o Tiago sabia apenas que queria colocar-se à prova e procurar o desconforto, já que, para o nosso convidado, é daí que nasce o crescimento pessoal.

Munidos de 3.000€ cada, incluindo para os voos, acabaram por aguentar 8 meses a 14€ por dia. O Couchsurfing, as boleias e o facto de terem formação enquanto bombeiros permitiu a estes dois amigos pouparem dinheiro e aproximarem-se dos locais.

Quase quatro anos volvidos, Tiago veio ao Ready. Gap. Go! partilhar as filosofias de vida desenvolvidas durante esta viagem. Neste episódio sumariou as lições do seu gap year em duas palavras: metamorfose e emancipação. Pela conversa, é também claro que regressou com a fé na humanidade resposta e que aprendeu a relativizar os problemas mundanos do quotidiano. Foi uma conversa energética e profunda, em que o Tiago foi generoso o suficiente para nos deixar espreitar para dentro da sua cabeça e observar esta revolução interna que ainda está a decorrer.

Sabe mais sobre a viagem do Tiago aqui e segue o seu Instagram @tiagojfoliveira.

