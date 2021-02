Na Madeira, o Carnaval não acabou: a festa continua online

Emoção, felicidade, paixão, amizade, união, orgulho, gratidão, espírito de equipa… No que toca aos festejos do Entrudo, são vários os termos usados pelos foliões para definir a tradição madeirense. Com a festa deste ano cancelada, as trupes mantêm viva a chama dos mascarados no desfile digital Sempre Carnaval - Always Carnival, que começou a 12 de Fevereiro e não acabou na quarta-feira de cinzas: estende-se até ao dia 23.

São onze dias dedicados a celebrar a pompa e a circunstância dos costumes da região, num formato diferente, com uma série de vídeos que põem o foco nos protagonistas do Carnaval insular, dando a conhecer não apenas as caras por detrás das máscaras, mas também as experiências e motivações das trupes e dos grupos de animação – entre outros, estão os testemunhos das associações Animad, Batucada da Madeira, Tramas e Enredos, Fitness Team, Geringonça e Sorrisos de Fantasia.

Também é possível pôr o pé nos Carnavais de Outrora, percorrendo as memórias de outros tempos com o álbum de fotografias organizado pelo estúdio Photographia Vicente do Museu de Fotografia da Madeira.

Alinhado com a esperança de um futuro com mais samba e batuques, o programa “pisca o olho” à edição do próximo ano “que se espera que aconteça num ambiente de festa e tranquilidade”, conforme os votos da organização.

A iniciativa vem com a chancela do site oficial do turismo local, Visit Madeira, e tem como palcos os canais Naminhaterra.com, Madeiralive.tv e as respectivas redes sociais.