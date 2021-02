UE quer ter uma política comercial mais “aberta, sustentável e assertiva”

Reformar e modernizar a Organização Mundial de Comércio (OMC) e concluir as negociações de importantes acordos comerciais com os países da América Central e do Sul, da Ásia e Pacífico, e com o vizinho Reino Unido, são os principais objectivos e as grandes prioridades da Comissão Europeia, que apresentou esta quinta-feira um documento estratégico sobre o rumo que pretende imprimir à política comercial da União Europeia nos próximos dez anos.

Segundo o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, responsável pela pasta do Comércio, as linhas gerais da nova estratégia podem ser definidas em três palavras: Bruxelas defende uma política comercial “aberta, sustentável e assertiva”, e nesse sentido tem em preparação várias acções concretas, seja para fortalecer parcerias (por exemplo, com os chamados “países da vizinhança” e também com o continente africano), seja para defender os seus direitos no quadro internacional.

Foi a pandemia do novo coronavírus que precipitou o processo de revisão da estratégia comercial europeia, para a adaptar ao esforço de recuperação da crise através do investimento na dupla transição ecológica e digital e da promoção da autonomia estratégica da UE — que o vice-presidente executivo da Comissão insiste nada ter que ver com proteccionismo.

“Para recuperar da pandemia precisamos de abertura comercial mais do que nunca”, frisou Dombrovskis, que destacou a importância do comércio para a economia da UE: 35 milhões de postos de trabalho, muitos dos quais altamente qualificados.

“Há potencial para crescer, mas para isso a UE tem de olhar para fora das suas fronteiras”, uma vez que as estimativas mostram que 85% do crescimento global na próxima década acontecerá fora da Europa.

O “timing” para a apresentação da nova direcção que a UE quer dar à sua política comercial não está desligado da tomada de posse da Administração de Joe Biden nos Estados Unidos e da eleição de Ngozi Okonjo-Iweala para a direcção da Organização Mundial de Comércio.

Para Dombrovskis, estes dois desenvolvimentos criam uma nova dinâmica que permite “fortalecer o foco no multilateralismo”, e abrir caminho à resolução de “irritantes” que estavam a prejudicar as relações comerciais — não só bilateralmente, entre a UE e os EUA, como ao nível global.

A expectativa em Bruxelas é que se possa finalmente avançar com o processo de reforma das regras da OMC, que “estão ultrapassadas” e “não respondem aos desafios do combate às alterações climáticas ou da economia digital”, notou Dombrovskis.

A UE defende uma actualização do “rule book” em questões de acesso aos mercados, neutralidade competitiva e respeito por direitos de propriedade intelectual, e espera que seja possível rever o modelo de arbitragem para pôr novamente a funcionar o órgão independente de resolução de disputas, cujo trabalho foi inviabilizado pelo presidente Donald Trump.

Em paralelo, a UE quer dotar-se de novos instrumentos de defesa comercial que lhe permitam afirmar autonomamente os seus direitos e valores. A comunicação divulgada esta quinta-feira fala no desenvolvimento de novas ferramentas online que facilitem a vida às pequenas e médias empresas, em novas medidas para os créditos de exportação e os subsídios no mercado único e ainda um instrumento anti-coerção para proteger empresas e consumidores de práticas comerciais injustas (pensado para ter sobretudo um efeito dissuasor).

De resto, a tónica vai para a conclusão das negociações comerciais e a ratificação dos acordos de parceria firmados com o Mercosul e o Reino Unido (que se encontra em aplicação provisória, mas cuja implementação ainda exige a aprovação de vários actos legislativos), e do acordo global de investimento UE-China.

Dombrovskis reconheceu a existência de “preocupações” e críticas legítimas, tanto no Parlamento Europeu como nalgumas capitais, relativamente a vários aspectos destes acordos, mas defendeu a importância da sua ratificação.

Em relação ao acordo com o Mercosul, o vice-presidente disse que está em curso um diálogo “muito positivo” com as autoridades brasileiras no sentido de obter compromissos adicionais em termos de combate às alterações climáticas e à desflorestação da Amazónia.

Quanto à China, admitiu que “o acordo de investimento não vai resolver todos os problemas que existem na nossa relação comercial”, mas será um passo significativo que assegurará, por exemplo, que produtos resultantes do trabalho forçado não podem entrar no mercado europeu.