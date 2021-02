Imaginarium fecha 41 lojas em Espanha e só fica com duas abertas

É por muitos conhecida como a loja das duas portas: a grande, por onde entram os adultos, e a pequena, que os mais novos orgulhosamente atravessam. A Imaginarium, a marca de brinquedos lançada há quase 30 anos, corre agora o risco de fechar as portas, as grandes e pequenas.

A empresa de brinquedos fundada em Aragão, Espanha, e que tem actualmente 89 lojas espalhadas por oito países, está a atravessar uma grave crise financeira e acaba de anunciar que vai fechar 41 das 43 lojas que tem abertas em Espanha. Em Portugal tem 12 lojas abertas em outros tantos centros comerciais – lojas que permanecem fechadas, por estes dias, por causa do estado de emergência no âmbito do combate à pandemia de covid-19 e que decretou o encerramento de todos os estabelecimentos não essenciais.

“Dói-nos tudo”, dizem os responsáveis da loja de Zaragoza, onde tudo começou, em 1992. E nas redes sociais procuram mesmo arranjar emprego para os funcionários que acabaram de despedir: “A quem estiver à procura de funcionários de loja, ou de escritório, contactem-nos para que esta gente de talento, competência e vontade de vencer se junte a vós e conheçam gente excepcional no seu trabalho e com um coração enorme”.

A empresa está em negociações com os trabalhadores para reduzir ao mínimo a sua estrutura. No final deste mês de Fevereiro deverá ficar com apenas duas lojas próprias abertas em Espanha – uma em Málaga e outra em Zaragoza. E, de acordo com fontes sindicais citadas pelo El País, deverá despedir 111 dos actuais 144 trabalhadores.

Na comunicação oficial que fez aos seus clientes, a Imaginarium não diz adeus, mas sim, “até já”. “Vamos pôr todas as nossas forças nas lojas que ficam abertas, para prosseguirmos o nosso objectivo de vos ajudar no desafiante e emocionante caminho de educar os vossos filhos”. O esforço será feito também na loja online, que é onde a empresa está a apostar a sua sobrevivência. “O que estamos a fazer é migrar para um modelo de negócio que não depende de lojas físicas. Não fechamos, estamos a transformar-nos”, explicou Federico Carrillo, presidente-executivo da Imaginarium, numa entrevista ao El Periódico de Aragón, publicada na passada terça-feira.

A culpa, dizem os trabalhadores, foi do ambicioso plano de expansão assumido pela empresa. Actualmente, e sob a marca Imaginarium, a empresa tinha as 43 lojas em Espanha, 19 no México, 12 em Portugal, quatro no Azerbaijão, três na Roménia, uma loja em Angola e outra no Qatar. Mas sob outros acordos de franchising e outros modelos de negócio, a empresa diz que está presente em mais de 400 lojas em 26 países do mundo.

Quando Federico Carrillo assumiu a empresa, em 2017, já havia problemas. E de acordo com os responsáveis sindicais e representantes dos trabalhadores citados na edição do El País esta quinta-feira, a situação financeira da empresa é delicada há muito tempo, tendo a pandemia de covid-19 vindo dar uma espécie de golpe de misericórdia. No final do exercício de 2019, a empresa já estaria perto da falência e apresentou um plano de reestruturação porque o seu capital era negativo. Agora, a empresa estará a usar “instrumentos legais para se livrar dos trabalhadores sem assumir as suas responsabilidades”, como reclama Carmina Ramos, dirigente sindical do CCOO-Aragón.

Insolvência em Portugal?

Em Portugal, a situação financeira também não estará muito equilibrada. A empresa reportou em 2019 um volume de negócios de 3,7 milhões de euros e 82 postos de trabalho criados, dos quais 41 a tempo parcial, e tem vindo a declarar prejuízos desde 2014. Em Janeiro deste ano, entrou o primeiro pedido de declaração de insolvência, registado no Tribunal de Comarca de Lisboa devido a uma dívida de 119 mil euros.

A empresa entrou em Portugal em 1996 e chegou a ter 21 localizações. Mas, de acordo com o directório de lojas que está actualmente publicado pela Imaginarium, são apenas 12 os espaços que estão abertos, e todos eles situados no interior de centros comerciais. De acordo com esse directório há lojas abertas no Guimarães Shopping; no Centro Comercial de Évora; no Algarve Shopping e no Fórum Algarve; no Alegro Alfragide, no Colombo e nas Amoreiras; no Mar Shopping e no NorteShopping; no Fórum Almada, no Fórum Montijo e no Alegro Setúbal.

Por enquanto as duas portas de cada uma das lojas da Imaginarium permanecem fechadas, para já apenas à conta da pandemia. O PÚBLICO tentou contactar a responsável em Portugal por esta marca desde Fevereiro de 2010 mas ainda não teve sucesso.