Pepê confirmado no FC Porto com cláusula de 70 milhões

Chegou ao fim a novela da contratação de Pepê. O interesse do FC Porto no médio brasileiro terminou com um acordo entre o campeão português o Grémio para a contratação do jogador, a troco de 15 milhões de euros.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem comunicar, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, ter chegado a um acordo com o Grémio de Portalegre para a aquisição dos direitos desportivos do atleta Eduardo Gabriel Aquino Cossa (Pepê) pelo montante de 15.000.000€ (quinze milhões de euros), acrescido do montante relativo à solidariedade, de 487.500€”, informaram os “dragões”, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Aos 23 anos, Pepê é um dos esteios do Grémio e um jogador versátil, que tanto pode actuar como extremo (à esquerda ou à direita, embora seja destro), como fazer o papel de segundo avançado. Em 2020, fez 30 jogos e nove golos no Brasileirão.

O FC Porto assinou com o brasileiro um contrato válido até Junho de 2026, com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros, sendo que Pepê irá juntar-se ao plantel no final da presente temporada.