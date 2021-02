Morata desmaiou no balneário do Dragão após jogo contra FC Porto

O avançado Álvaro Morata desmaiou no balneário do Estádio do Dragão já depois do final da partida entre FC Porto e Juventus. Na zona de entrevistas rápidas da Sky Sports, o treinador dos italianos, o ex-jogador e lenda do clube Andrea Pirlo, explicou que o extremo não se tinha apresentado nas melhores condições para a partida contra os “dragões”.

“O Morata não estava bem e passou mal depois do jogo. Não esteve bem durante alguns dias, não recuperou bem de uma gripe. No final do jogo acabou por desmaiar no balneário”, revelou o técnico da Juventus, dizendo que o jogador foi deitado para recuperar do desmaio. Morata entrou apenas na segunda metade do encontro, substituindo Weston McKennie aos 62’.

O FC Porto venceu a primeira “mão” dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, ao bater por 2-1 a Juventus, clube onde alinha Cristiano Ronaldo. Na análise feita à partida por Pirlo, o técnico considera que o tento no primeiro minuto de jogo — um “golo estranho”, nas palavras do treinador — condicionou o desfecho do encontro: “É natural que os jogadores percam confiança, especialmente contra uma formação que se consegue fechar na defesa.”

O FC Porto defenderá em Turim a vantagem conseguida no Dragão. O jogo que decidirá a passagem aos quartos-de-final está marcado para o dia 9 de Março.