Liga levanta interdição ao Estádio Nacional

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) levantou esta quinta-feira a interdição do Estádio Nacional, decretada a 9 de Fevereiro, o que permite ao Belenenses SAD continuar a realizar os jogos caseiros no recinto.

“Após acção rigorosa e profunda de melhoramento, levada a cabo pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, as condições do relvado registaram melhorias, com destaque para a implementação de várias sementeiras nas zonas mais afectadas”, explicou a LPFP em comunicado.

Depois de, na passada semana, ter interditado o Estádio Nacional a qualquer actividade desportiva, a comissão técnica da Liga de clubes efectuou nova vistoria e “decidiu permitir a realização do jogo” diante do Nacional, no próximo sábado, às 15h30, referente à 20.ª jornada da I Liga.

“Por fim, e de forma a assegurar que o relvado possa dispor das melhores condições possíveis em dias de jogo, o terreno mantém-se interditado a treinos e quaisquer outras actividades e deverá, por isso, continuar o processo de acompanhamento e tratamento rigoroso de que tem vindo nos últimos dias a ser objecto”, conclui a nota.

Em caso de novo “chumbo” ao relvado, o Belenenses SAD iria receber a equipa insular no Estádio Municipal de Mafra, mas o presidente dos “azuis”, Rui Pedro Soares, mostrou-se desde logo convicto de que o Estádio Nacional iria continuar a receber os jogos caseiros dos lisboetas até ao final da presente edição da I Liga.