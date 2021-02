Quinta, na TV: Malick, Peter Jackson e Zemeckis entre um mergulho num aquário e outro na mente

CINEMA

A Emigrante

Nos Studios, 14h

Duas irmãs polacas chegam a Nova Iorque, em 1921, em busca do sonho americano. Assim que desembarcam, são separadas. Magda (Angela Sarafyan), por estar doente, é colocada em quarentena. Ewa (Marion Cotillard) é atirada para as ruas de Manhattan. Sozinha e indefesa, torna-se vítima de Bruno (Joaquin Phoenix), um manipulador que a leva para a prostituição. Tudo muda com a chegada de Orlando (Jeremy Renner), primo de Bruno e ilusionista, que lhe vai dar força para se libertar do pesadelo. Um drama romântico dirigido por James Gray, que co-assina o argumento com Richard Menello.

A Árvore da Vida

AXN Movies, 14h19

Vencedor da Palma de Ouro em Cannes e triplamente nomeado nos Óscares, o filme de Terrence Malick acompanha a vida de Jack (Hunter McCracken em jovem; Sean Penn em adulto) desde o nascimento, nos anos 1950, até à idade adulta. Cresce entre duas visões divergentes – a de um pai autoritário, ambicioso e descrente (Brad Pitt) e uma mãe generosa, que lhe dá conforto e segurança (Jessica Chastain) –, até um trágico acontecimento vir perturbar o já frágil equilíbrio familiar.

King Kong

AMC, 17h25

Remake do clássico King Kong por Peter Jackson, premiado com três Óscares. É a história do gorila gigante capturado na selva e levado para a civilização. Naomi Watts é uma actriz sem trabalho em Nova Iorque, durante a Depressão. A sua sorte muda ao conhecer Carl Denham (Jack Black), um realizador audaz que parte para Singapura, com o seu argumentista (Adrien Brody) e uma pequena equipa, com o duplo objectivo de terminar um filme de acção e de ser o primeiro homem a explorar a misteriosa ilha Skull, onde sabe que “algo” o espera.

Raparigas Rebeldes de Paradise Hills

TVCine Top, 23h10

Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Jeremy Irvine, Arnaud Valois, Eiza González e Milla Jovovich dão vida a este drama realizado por Alice Waddington. Depois de recusar um casamento arranjado, a jovem Uma é enviada para um reputado colégio privado, numa ilha paradisíaca, que “domestica” raparigas desobedientes.

Eu Sou a Lenda

TVCine Action, 00h50

Um thiller pós-apocalíptico de Francis Lawrence, a partir do romance de Richard Matheson. Robert Neville (Will Smith) é o último humano em Nova Iorque. Cientista brilhante, não foi capaz de combater um vírus que foi criado para curar o cancro mas acabou por dizimar a população. Sabendo ser imune, tenta reverter os efeitos através de experiências com o próprio sangue. Sabe também que o seu tempo está a esgotar-se e que, nas sombras, espreitam os mutantes, vítimas da praga, à espera de qualquer movimento em falso.

DOCUMENTÁRIOS

Nausicaá - O Aquário do Futuro

RTP2, 16h02

Estreia. Um mergulho no maior aquário da Europa, com vista para as 1600 espécies que alberga, para a logística da manutenção, para o trabalho de bastidores e para a missão de sustentabilidade. Situado em Boulogne-sur-Mer, no Norte de França, funciona em articulação com um centro de investigação científica, com o objectivo de ir devolvendo todos os recursos aos seus habitats naturais.

O Futuro da Mente

RTP2, 22h56

Estreia. Realizado por Ruth Chao, coloca questões sobre o futuro da nossa consciência e dos nossos cérebros a partir dos avanços da neurotecnologia – questões como esta: será possível pôr uma mente humana num computador e atingir a imortalidade?

DESPORTO

Futebol: Liga Europa

SIC, 19h55

Directo. Impossibilitado de receber o Arsenal na Luz, o Benfica faz do Estádio Olímpico de Roma a sua casa para o primeiro jogo dos 16 avos-de-final da Liga Europa. A partida é dirigida pelo árbitro turco Cuneyt Çakir.

INFANTIL

Polar Express (V. Port.)

TVCine Emotion, 12h40

Robert Zemeckis assina esta adaptação, nomeada para três Óscares, do conto de Natal do norte-americano Chris Van Allsburg. É a aventura de um rapazinho com poucos motivos para acreditar no que quer que seja, que embarca numa extraordinária e transformadora viagem de comboio ao Pólo Norte.