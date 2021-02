A queda do império masculino

É um dos sketches mais populares do programa de comédia Saturday Night Live: uma mulher senta-se ao balcão de um bar e todos os homens que ocupam o lugar ao lado dela apresentam-se como feministas. Tal como diz a inscrição na t-shirt de um deles, “o futuro é feminino”. A piada está neles quererem protegê-la dos machos predadores. Mas assim que levam um fora, perdem a compostura e revelam ser tão agressivos e destemperados como os feministas que expulsaram do lugar. “O verdadeiro teste de um homem”, disse uma mulher na caixa de comentários ao vídeo disponível no youtube, “é como ele reage a ser rejeitado.”