Robô da NASA já pousou em Marte e leva consigo um helicóptero

O Perseverance já pousou em Marte. O robô mais sofisticado enviado pela NASA para o planeta vermelho chegou à sua superfície ainda antes das 21h (de Lisboa) desta quinta-feira. Agora, prepara-se para recolher amostras de Marte e procurar antigos sinais de vida microbiana. Missão inclui também o primeiro helicóptero a voar noutro planeta. Aqui na Terra ficaremos a assistir.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Momentos de muita tensão, mas com a noção de que estava tudo a correr bem. É assim que se podem resumir os minutos que antecederam a chegada do Perseverance ao solo marciano. Através da transmissão em directo, a partir da sala de comandos do Laboratório de Propulsão a Jacto da NASA, na Califórnia (nos EUA), chegavam-nos aos poucos a confirmação de que as várias fases do processo iam sendo superadas. “O veículo está na direcção certa”, dizia a certa altura Rob Manning, engenheiro-chefe no laboratório, com um certo nervosismo na voz. Depois lá nos íamos apercebendo de que a fase de cruzeiro tinha sido ultrapassada ou que o veículo estava a desacelerar. “Sim, sim. É um bom sinal”, sussurrava Rob Manning.

Mas a fase que todos esperávamos era mesmo a de entrada, descida e pouso (EDL, na sigla em inglês). Essa fase começou quando o robô alcançou o topo da atmosfera marciana e já saberíamos que duraria sete minutos, conhecidos como “os sete minutos de terror”. Mas pode-se dizer que correram como planeado. A certa altura o pára-quedas abriu-se, o veículo continuava a descer e as etapas mostradas no ecrã iam sendo atingidas. Até que tivemos a confirmação: o robô chegou à superfície de Marte. Os aplausos fizeram-se ouvir numa sala com cientistas de máscara e onde o silêncio até então tinha reinado. Segundos depois, já o robô estava a enviar uma foto da sua nova casa, Marte.

Foto Ilustração da fase de entrada, descida e pouso, conhecida como "os sete minutos de terror" NASA/JPL-Caltech

Pousar em Marte não é tarefa fácil: apenas cerca das 40% das missões enviadas para este planeta o conseguiram. No caso do Perseverance ficou praticamente por sua conta, porque durante a aterragem o sinal vindo de Marte demorou mais de 11 minutos a chegar à Terra, de acordo com a NASA. Quando a equipa estava a ouvir a entrada do robô na atmosfera, ele já estaria no solo. “O Perseverance foi feito para completar a fase de entrada, descida e pouso por si mesmo”, referiu a agência espacial norte-americana, em comunicado.

A NASA considera que o sítio onde o robô pousou – a cratera Jezero – foi o “mais desafiador” até agora. Com um diâmetro de cerca de 45 quilómetros, a Jezero é uma bacia de impacto com um delta seco de um antigo rio, assim como penhascos íngremes, dunas ou crateras de impacto de meteoritos. Mas o Perseverance foi preparado com tecnologias para que pudesse chegar em segurança a Jezero, como uma que calculou a sua distância até ao sítio onde tem de pousar para que o pára-quedas fosse aberto no momento certo.

“Algures há 3500 milhões de anos, um rio corria aqui para um corpo de água do tamanho do lago Tahoe [um grande lago de água doce nos Estados Unidos], depositando sedimentos em forma de leque, algo que é conhecido como delta”, descreve-se no comunicado da NASA. A equipa científica do Perseverance acrescenta que neste antigo delta poderão ser recolhidas e estar preservadas moléculas orgânicas e outros potenciais vestígios de vida microbiana. Um dos objectivos do robô é mesmo recolher amostras e sedimentos para que depois sejam enviados e analisados na Terra.

De sinais de vida à produção de oxigénio

É verdade de que há sondas que orbitam Marte e que já recolheram dados e imagens da Jezero, mas procurar sinais de vida na superfície requer uma inspecção à lupa. E aqui chegamos à grande missão do robô. Missões anteriores da NASA descobriram provas de que Marte terá tido água corrente antes de se ter tornado num deserto gelado, relembra a NASA no comunicado. No início da sua história, o planeta terá tido ambientes mais quentes à superfície que poderão ter permitido vida microbiana. Agora, o Perseverance quer mesmo responder à questão: existem sinais de vida microbiana (bioassinaturas) passada em Marte?

Foto Cratera Jezero NASA/JPL-Caltech

Para isso, está acompanhado com instrumentos que terão um importante papel na procura desses sinais de vida passada. O SHERLOC tentará detectar matéria orgânica e minerais. Já o PIXL mapeará a composição química de rochas e sedimentos. O Perseverance também vai apetrechado com equipamentos que conseguirão recolher dados científicos à distância: há câmaras que aumentarão o zoom a texturas das rochas ou um instrumento que usará um laser para destruir rochas e rególitos (poeira e fragmentos de rocha) para estudar a sua composição no vapor que daí resultar.

Outro dos seus objectivos é recolher dados para caracterizar a geologia e o clima do planeta, o que nos poderá vir a dar a ideia da razão porque é que a Terra e Marte acabaram por ser tão diferentes. Ao recolher dados sobre a sua história geológica e climática, dar-nos-á assim uma noção mais aprofundada de como o planeta era no seu passado.

Mas este também é um robô a desbravar terreno para futuras missões humanas em Marte e na Lua. Uma das tecnologias voltadas para o futuro que vão a bordo do Perseverance é a Terrain-Relative Navigation. Faz parte do sistema de aterragem do robô e é a principal razão para que consiga explorar um sítio como Jezero. No futuro, espera-se que esta tecnologia seja usada em aterragens de missões robóticas e tripuladas na Lua.

A bordo da missão vai também uma tecnologia de demonstração chamada “Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment”, que tentará produzir oxigénio a partir da atmosfera de Marte. Quer-se assim procurar uma forma de no futuro se gerar no planeta oxigénio para o combustível de foguetões ou para respiração dos humanos. Outros instrumentos poderão ainda vir a ajudar engenheiros a conceber sistemas para que futuras missões humanas possam pousar e sobreviver em Marte. Por exemplo, um desses equipamentos fornecerá informação sobre o tempo, o clima, a radiação ultravioleta na superfície e a poeira.

Autonomia é também um dos nomes do meio do Perseverance. Até agora, este será o robô com mais autónomo na superfície de Marte, o que inclui “inteligência autodirigida que lhe permitirá cobrir mais terreno nas suas operações durante o dia e com poucas instruções dos engenheiros a partir da Terra”, esclarece a NASA. Qual o resultado? Espera-se que consiga reunir mais dados científicos ao longo da sua jornada pelo planeta. Esta missão também levou consigo mais câmaras do que qualquer outra missão interplanetária na história: 19 só no robô e quatro noutras partes da sonda envolvidas na fase de entrada, descida e pouso.

Portuguesa no desenvolvimento do helicóptero

Outro dos elementos-chave e completamente novo desta missão é o helicóptero Ingenuity, a primeira aeronave que a humanidade envia para outro planeta. Este é um projecto experimental que quer testar a capacidade deste tipo de tecnologia em Marte. Os resultados que daí saírem poderão ser usados em futuras explorações ao planeta, incluindo com astronautas.

O helicóptero foi “colado à barriga” do robô e pousará juntamente com ele. Ao contrário do Perseverance, o Ingenuity não leva consigo instrumentos científicos e tem como grande objectivo demonstrar o voo de um helicóptero na atmosfera extremamente fina de Marte. Para não haver qualquer risco para ambos, terão de estar a uma certa distância e a 19 de Março acontecerá essa separação. “Nunca mais estarão juntos”, nota ao PÚBLICO Florbela Costa, engenheira aeronáutica que ajudou no desenvolvimento do helicóptero.

Foto O helicóptero Ingenuity tenta o seu primeiro voo NASA/JPL-Caltech

A portuguesa trabalha na empresa Maxon Group (na Suíça) e foi a gestora técnica do projecto para o desenvolvimento e produção de seis motores que controlam o movimento das pás do rotor (parte giratória que faz a propulsão) do helicóptero. “Será a primeira vez que um helicóptero irá descolar da superfície de Marte, o que irá ajudar a entender melhor e estudar o ambiente do planeta.”

Florbela Costa sublinha que a atmosfera é muito mais rarefeita em Marte do que na Terra. E, tal como o robô, o helicóptero terá de aguentar as diferenças de temperaturas em Marte e teve de resistir às vibrações e choques do transporte até ao planeta. Para si, estas estão entre as maiores dificuldades que o Ingenuity atravessará na sua missão.

“Foi óptimo participar neste projecto. Foi muito específico e com muitos detalhes técnicos”, conta a engenheira de 32 anos. “Tínhamos de analisar todos os possíveis riscos e tomar acções através de testes ou análises para que nada falhe.”

Foto Florbela Costa maxon Group

Quanto ao Perseverance, a engenheira diz que “o peso desta missão é imensa”. “As amostras que o Perseverance irá recolher fazem parte de uma longa missão [a MARS 2020 da NASA] para trazer amostras de solo de Marte de volta para a Terra”, indica. Espera-se que essas amostras cheguem ao nosso planeta em 2031.

Além disso, sabe que todos os avanços técnicos poderão um dia ser usados para a exploração humana de Marte. “Tenho a certeza de que vamos lá chegar! A única pergunta é daqui a quantos anos”, reflecte. E, como é óbvio, gostaria de fazer parte das pessoas que fizessem essa exploração. Por agora, através da Microsoft Teams, acompanhou a aterragem do Perseverance com a restante equipa da sua empresa.

Há também um consórcio português que participa nesta aventura liderado pela corticeira Amorim. Fazem parte dele o ISQ, o Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros e a empresa Stratosphere. O escudo de protecção onde as amostras recolhidas no planeta farão a última fase da viagem (a reentrada na atmosfera terrestre) foi concebido e testado por este consórcio. Este projecto teve como objectivo o desenvolvimento de um sistema de escudo de protecção térmica e de amortecimento de choques na aterragem, a ser incluído na cápsula.

“O ISQ realizou uma parte dos ensaios de validação dos modelos de engenharia e foi responsável pelo ensaio final de impacto do demonstrador da cápsula”, anunciou a empresa em comunicado. Esse ensaio final reproduziu as condições reais em que a cápsula terá no impacto do solo e foi feito no Laboratório de Ensaios Especiais do ISQ, em Castelo Branco.

Foto Locais onde veículos pousaram em Marte NASA/JPL-Caltech

Uma família de robôs

O Perseverance junta-se agora à família de robôs que já pisaram o solo marciano – como o Opportunity e o Spirit – e vai acompanhar outros ainda no activo no planeta vermelho. O Curiosity chegou a Marte em 2012 à cratera Gale. Desde então recolheu amostras de rochas, solo e ar para análises a bordo. No fundo, quer responder à questão: alguma vez Marte teve as condições ambientais certas para os micróbios? Logo no início da missão, as suas ferramentas científicas encontraram provas químicas e minerais de ambientes habitáveis no passado, mas continuou a explorar nas rochas provas de que Marte tenha tido vida microbiana.

Já a missão InSight chegou ao solo do planeta em 2018 para estudar o interior profundo de Marte. O grande objectivo desta missão é sabermos mais sobre a formação e evolução dos planetas rochosos do nosso sistema solar, incluindo a Terra.

Marte é um mundo por explorar e em breve outros robôs aí desbravarão caminho, como um da missão ExoMars 2022 no próximo ano (da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Federal Russa). Por agora, fiquemos atentos aos sinais enviados pelo Perseverance.