A pandemia está a pôr a saúde mental à prova

Comecemos pelo conceito de síndrome de stress por covid-19, que introduziu em conjunto com outros autores. Como nasceu este conceito?

Desde o início de 2020 que temos tentado perceber a psicologia da covid-19. Em pandemias anteriores, os investigadores e as notícias falavam muito de uma fobia relacionada com a pandemia. Por exemplo, em 1918, durante a pandemia de gripe espanhola, havia relatos de fobia à gripe (ou fobia relacionada com a gripe). Nas investigações ao vírus Zika, ébola ou à gripe suína de 2009, os investigadores também falavam de uma fobia de se ficar infectado. Era uma coisa simples, como se pode ter uma fobia a cães: neste caso, uma fobia de se ficar infectado.

Nesta pandemia, olhámos para a investigação [existente] e pensámos que isto é uma abordagem reducionista. Os investigadores encontram uma fobia porque já estavam à espera de a encontrar. Se procurarmos mais a fundo na literatura histórica, não se tratava apenas de uma fobia, as pessoas não estavam só com medo de se infectarem. Estavam com medo do impacto socioeconómico, outras tinham obsessões e compulsões, viam muitas vezes as notícias ou a lavavam muitas vezes as mãos. Algumas pessoas tinham sintomas de síndrome de stress pós-traumático. Era o medo de ficarem infectados, mas também eram os pesadelos, os pensamentos intrusivos sobre o vírus. Isto levou-nos a olhar para o medo da covid-19 numa altura em que já havia investigadores a falar de uma “coronafobia”. Pensámos inicialmente que era só uma fobia, mas quanto mais pensávamos sobre o assunto, mais nos apercebíamos de que estava errado, era reducionista. É muito mais complicado do que isso.

No que consiste?

Desenvolvemos um conjunto de escalas, às quais chamámos e escalas de stress por covid. Recolhemos os dados de cerca de 7000 adultos no Canadá e Estados Unidos e analisámos estatisticamente. Daí encontrámos provas de uma síndrome. Não era só o medo da covid-19, eram cinco coisas: era o medo de ficar infectado; o medo dos impactos socioeconómicos; xenofobia e o medo de estranhos (que já se tinha verificado noutras pandemias); verificações compulsivas (em alguns aspectos da saúde, ver as notícias e fazer limpezas) e sintomas de stress traumático. Ou seja, o que encontrámos é que não era apenas uma simples fobia, era uma síndrome com cinco características. Chamámos-lhe “síndrome do stress covid” porque não se encaixava bem na nomenclatura de diagnóstico que já existia. Aproximava-se mais de um transtorno de adaptação, tal como aparece no DSM-5, a bíblia psiquiátrica. Concluímos, também, que a severidade dos sintomas aumentava e diminuía de acordo com o nível de ameaça que existe no ambiente circundante. Por isso, em comunidades onde havia muitas infecções, os resultados eram mais elevados. Quando as taxas de infecção desciam e os confinamentos eram levantados, os resultados voltavam a cair.

Esta síndrome não entra no DSM-5, excepto enquanto transtorno de adaptação. É um tipo específico de transtorno de adaptação, que precisava de um nome porque há vários tipos diferentes de transtorno e uma das funções do diagnóstico é a comunicação. Se eu referir um doente a outro profissional da saúde mental e disser que o diagnóstico é um transtorno de adaptação, não lhe dá muita informação. Que tipo de transtorno de adaptação? Chamar-lhe síndrome de stress por covid dá esse passo.

É possível que se torne um problema crónico? Pode ir para além das fronteiras temporais da pandemia?

Com base na investigação a pandemias anteriores e outros eventos traumáticos, estamos à espera de que, para a maioria das pessoas, não seja um distúrbio. Vai dissipar-se assim que a pandemia acabar, as pessoas vão recuperar. Dito isto, contudo, achamos que uma minoria de pessoas vai ter problemas psicológicos durante um longo período de tempo. A síndrome pode tornar-se crónica nalgumas pessoas, mas vai ser uma minoria.

Fala-se muito na possibilidade de uma “pandemia de saúde mental” após a pandemia de covid-19. Será mesmo assim? Os problemas de saúde mental vão multiplicar-se?

Algumas pessoas vão desenvolver problemas de saúde mental crónicos como resultado desta pandemia, mas vão ser a minoria. Neste momento, não sabemos que percentagem será. Se tivermos de estimar, com base na investigação que já foi feita sobre desastres naturais, poderá ser 10 ou 15% — mas não sabemos se este número está correcto agora. O que sabemos é que as pessoas são resilientes. A maioria das pessoas vai recuperar. Haverá uma minoria de pessoas que desenvolvem coisas como ansiedade e depressão crónicas ou síndrome de stress pós-traumático e que precisam de serviços de saúde mental a longo prazo.

Durante a pandemia, muitas pessoas estão consternadas. E ainda que seja expectável que os seus níveis de ansiedade desçam no final de tudo isto, elas estão transtornadas agora e beneficiam se receberem ajuda agora. É por isso que é importante ter recursos de saúde mental [disponíveis], para ajudar as pessoas que estão com dificuldade agora.