Pai de Valentina diz que foi a madrasta quem bateu na criança no dia da morte

Sandro Bernardo, pai de Valentina, a menina de nove anos que foi encontrada morta no dia 10 de Maio de 2020 num eucaliptal na zona de Peniche, disse esta quarta-feira perante o colectivo de juízes do Tribunal de Leiria que foi Márcia Bernardo, a madrasta, quem bateu na filha e a meteu na banheira com água a ferver.

O pai de Valentina, que decidiu falar na primeira sessão do julgamento, assumiu que bateu na filha, mas apenas no dia 1 de Maio e não a 6 de Maio, o dia em que a menina morreu.

O pai e a madrasta de Valentina, acusados pelo Ministério Público (MP) de homicídio qualificado, profanação de cadáver e abuso e simulação de sinais de perigo, começaram a ser julgados esta quarta-feira no Tribunal de Leiria. Estão ambos em prisão preventiva desde Maio de 2020, altura em que foram ouvidos por um juiz que os considerou fortemente indiciados por aqueles crimes.

Sandro Bernardo disse que no dia 1 de Maio, cinco dias antes da morte de Valentina, confrontou a filha com uns alegados “papelinhos” que teria trocado com colegas de escola e que teriam um conteúdo de natureza sexual. Assumiu que lhe deu umas palmadas no rabo, mas nega ter-lhe batido com uma colher de pau. Relatou ter ido depois para o quarto; aí, Márcia ter-lhe-á dito que a criança, que acabara de fazer os trabalhos de casa, teria algo mais a contar.

Sandro explicou que a filha contou ter tido contactos de natureza sexual com o padrinho, que lhe daria presentes para a tocar na zona genital e para ela lhe tocar também a ele. Segundo a acusação, estas revelações deixaram o pai furioso ao ponto de bater na criança nas nádegas e nas pernas. Terá ainda usado a colher de pau para lhe bater nas mãos. Sandro nega estas acusações, referindo que apenas colocou a criança de castigo, sem qualquer violência física.

De acordo com a acusação, no dia 6 de Maio Sandro quis voltar a confrontar a filha com o mesmo assunto. Chamou-a, levou-a para a casa de banho, despiu-a e colocou-a na banheira, descreve o MP, que sublinha o facto de Sandro ter feito tudo na presença de Márcia. Sandro sabia que a filha “detestava água quente” e por isso usou isso como ameaça para que ela falasse. Mas não terá ficado por aí.

Segundo o MP, deitou-lhe água quente sobre o corpo, deu-lhe “vários murros” na cara, tórax, costas e pernas e acabou mesmo por “apertar o pescoço” de Valentina “com as mãos. Um cenário de horror que o MP descreve na acusação, onde refere que a menina gritou e suplicou ao pai para que parasse. Mas este não parou, e ter-lhe-á dado uma pancada na cabeça com tanta força que lhe “provocou uma hemorragia interna” e fez com que Valentina “caísse na banheira” e começasse a ter convulsões.

O arguido disse ao juiz que não foi isso que aconteceu. Contou que estava a dormir com o Raul, filho de Márcia, e que acordaram com os gritos de Valentina. Que foi à casa de banho e viu a filha dentro da banheira e com a água quente a correr. Alega que foi quando a tirou da banheira que a menina começou com convulsões. Levou-a então para a cozinha e sentou-se com ela no colo debaixo de uma clarabóia.

O juiz foi lendo os factos da acusação e Sandro foi dizendo apenas sim e não. É muito parco em palavras e nas descrições. Confrontado com as lesões que estão relatadas na autópsia de Valentina, Márcio diz que não foi ele que lhe bateu, mas que se estão lá foi Márcia. O pai de Valentina disse ao juiz que nunca pensou que a menina estivesse a morrer.