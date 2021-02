Governo melhora apoio à família, mas partidos forçam mais mexidas

Governo aprova quinta-feira de manhã alterações ao apoio à família que melhoram medida, mas BE e PCP tentam à tarde na Assembleia que regime seja ainda mais favorável. Se alguma proposta for aprovada no Parlamento, regime muda de novo.

O Governo anunciou esta quarta-feira que vai mexer nas regras de apoio à família, permitindo o pagamento de salários a 100% aos trabalhadores com filhos quando cumpram determinadas condições e alargando este regime a quem estiver em teletrabalho. Mas a modelação deste apoio não convenceu os partidos que esta quinta-feira, no Parlamento, tentam ir mais além. Se alguma das propostas dos partidos for aprovada, o regime pode mudar duas vezes do mesmo dia.