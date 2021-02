Confederação do Turismo diz que medidas de apoio à economia “estão ultrapassadas e gastas”

A Confederação do Turismo de Portugal considera que as medidas de apoio à economia anunciadas pelo Governo no início da pandemia “estão ultrapassadas e gastas” porque foram desenhadas para três e seis meses, quando está quase a passar um ano desde o primeiro estado de emergência.

“As empresas estão exaustas, gastaram todas as suas reservas, é urgente prever novas medidas de apoio”, afirmou Francisco Calheiros, presidente da CTP, à saída da primeira audiência com os parceiros sociais que o Presidente da República promove esta quarta e quinta-feira, após uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social. ​

Francisco Calheiros lembrou que o Programa Apoiar, em que se enquadra o layoff, bem como as moratórias, foram previstos para três e seis meses, e por isso é preciso prolongá-los. As moratórias financeiras são as que mais preocupam os empresários do sector. “É fundamental haver novas medidas de capitalização e a fundo perdido”, defendeu Francisco Calheiros.

No ano passado, o sector do Turismo registou uma quebra de 65% na sua actividade, retrocedendo até ao nível de 1993.