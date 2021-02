A comissão nacional do PS reúne-se a 20 de Março para aprovar a data e as alterações ao regulamento do XXIII Congresso do PS, bem como as datas da eleição do secretário-geral e da presidente das Mulheres Socialistas, soube o PÚBLICO

A data que vai ser proposta pelo secretariado para o congresso é a do fim-de-semana de 10 e 11 de Julho. Será também proposto que as eleições do secretário-geral e da líder das Mulheres Socialista se realizem cerca de 15 dias antes. Estes cargos são actualmente ocupados por António Costa e por Elza Pais.

Ambas as eleições serão feitas por voto electrónico, como revelou em entrevista ao PÚBLICO José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto. O mesmo método de votação digital será usado no congresso para aprovar as moções nacionais e sectoriais, bem como para eleger os órgãos da direcção. O voto presencial só será usado para a eleição dos delegados ao congresso.

O XXIII Congresso do PS esteve marcado para 30 e 31 de Maio do ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia. Agora, para prevenir contágios, a reunião magna do PS realizar-se-á de forma descentralizada, em 15 locais em todo o país, incluindo as regiões autónomas. Cada um desses locais terá a lotação máxima de 109 pessoas. Por causa das regras de distanciamento, nas instalações que o PS irá alugar terão de caber, em condições normais, entre 800 e mil pessoas.