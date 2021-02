Os novos emojis querem mais diversidade no amor — e, claro, uma vacina

Uma seringa que, ao invés de gotas de sangue, contém um líquido incolor, um coração em chamas ou maior diversidade de casais com diferentes tons de pele: estas são algumas das novidades que vão chegar aos iPhones com a nova actualização, que deverá chegar em Março.

“Novos emojis e novas vacinas têm mais em comum do que se poderia esperar à primeira vista”, lê-se num artigo do blog da Emojipedia. “Ambos requerem a supervisão de vários comités, levam anos a aprovar e resultam em implementações variadas de diferentes empresas, mas cada uma com o mesmo objectivo em mente.” O objectivo é que a seringa possa ser usada no contexto da covid-19, tal como o micróbio verde é usado para ilustrar o coronavírus.

Foto

A mudança mais significativa é a existência de um leque mais vasto de como os utilizadores se representam enquanto casal: são 200 dos novos 217 emojis. As variações já tinham sido aplicadas em 2019, aos emojis de pessoas de mãos dadas.

Foto

Há três novos smileys, ou caras, nesta actualização: “cara a exalar”, “cara com olhos em espiral” e “cara atrás de nuvens” (ou de fumo). Também passa a ser possível pôr uma barba nos emojis que pretendem representar uma mulher (com sobrancelhas mais finas e cabelo mais comprido).

Foto

Aqui fica a lista completa de todos os emojis que chegam na primeira actualização de 2021. Já são conhecidas algumas das possíveis adições para 2022, que incluem uma bola de espelhos e mais formas de cumprimentos.

Qualquer pessoa pode propor um símbolo ao Consórcio Unicode, a organização sem fins lucrativos responsável pela biblioteca de emojis que depois são adaptados para diferentes sistemas operativos. Depois da muito esperada representação da menstruação chegar em 2020, continua a não ser possível escolher uma pessoa de cabelo crespo, apesar de uma petição que reuniu dezenas de milhares de assinaturas, em 2019.