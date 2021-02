Ser Voluntário… na Quercus

A Quercus é uma organização não-governamental de ambiente (ONGA) portuguesa, constituída por cidadãos que se juntaram em torno do mesmo interesse pela conservação da natureza e dos recursos naturais e na defesa do ambiente em geral, numa perspectiva de desenvolvimento sustentado.

Ao longo dos anos, a Quercus tem vindo a ocupar na sociedade portuguesa um lugar simultaneamente irreverente e construtivo na defesa das múltiplas

causas da natureza e do ambiente. O seu âmbito de acção abrange hoje diversas áreas temáticas da actualidade ambiental, onde se incluem, além da conservação da natureza e da biodiversidade, a energia, a água, os resíduos, as alterações climáticas, as florestas, o consumo sustentável, a responsabilidade ambiental, entre outras. Este acompanhamento especializado é, em grande parte, suportado pelo trabalho desenvolvido por vários grupos de trabalho e projectos permanentes.

Contactos Ricardo Nabais

E-mail

963270140

No sentido de alargar a acção da Quercus e pela importância que o ecoturismo tem na promoção do nosso território e nas respostas aos ODS (Objectivos do Desenvolvimento Sustentável), a Quercus faz um pedido à colaboração de voluntários especialistas e interessados que pretendam dinamizar esta área temática que sustente a criação de um grupo de trabalho.

Qual o impacto da Quercus?

A Quercus tem impacto nacional, através dos 18 núcleos regionais espalhados um pouco por todo o país, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que acompanham a realidade ambiental e realizam actividades de sensibilização no seu raio geográfico.

Como posso ajudar?

Os voluntários devem ser especialistas na área do ecoturismo. A Quercus oferece integração em trabalho de equipa, oportunidades de alargar conhecimento e pessoas, facilitação no acompanhamento de políticas públicas e de acção no terreno, pagamento de despesas de representação desde que suportadas por financiamentos angariados para a área temática.

O que precisam de mim?

O voluntário participará no grupo de trabalho de ecoturismo. A disponibilidade do voluntário deve ser coordenada com a organização.