Portugueses e a PIDE

O artigo “Os Portugueses foram vítimas ou cúmplices da PIDE?”, publicado no suplemento P2 do PÚBLICO de domingo, baseado em cartas de cidadãos enviadas à PIDE, esclarece os cidadãos de agora sobre algo que os cidadãos desse período bem conheciam. O número de “inocentes” informadores e acusadores na população portuguesa era significativo e disperso por todo o país e por todos os escalões da sociedade. Isto impedia o português “normal”, sem qualquer actividade política, de abordar situações inaceitáveis existentes no tecido social e económico (algumas ainda persistem, mas podemos denunciá-las publicamente) por uma simples razão: o vizinho, o colega de escola, liceu ou faculdade, a empregada doméstica, o amigo do café, um familiar, qualquer um poderia ser informador do regime, por mais cordial e até companheirão que fosse. O medo estava instalado.

Tendo sido um jovem sem actividade política, mas com progressiva noção do mal profundo da sociedade portuguesa da época, não tenho dúvidas em afirmar que muitos portugueses foram cúmplices activos (por interesse pessoal ou convicção ideológica) da PIDE, embora fossem muitíssimos mais os meros observadores passivos da situação ridícula em que o país se colocou. A população de facto assumiu o estatuto de súbdito reverente e autossatisfeito perante o poder. O mesmo sucedeu com a esmagadora maioria da comunicação social, à parte as conhecidas excpeções de inegável valor na imprensa escrita. Em todo o mundo é comum os seres humanos, perante situações dramaticamente difíceis, adquirirem a síndrome de Estocolmo (os raptados defendem os seus próprios raptores). Em Portugal, algo semelhante aconteceu, e pode voltar a acontecer. Para já, temos liberdade de expressão, pelo menos em relação ao poder político. Não direi o mesmo relativamente a outros poderes menos escrutinados. A pergunta que nos devemos colocar é: será que uma sociedade como (por exemplo) a inglesa do pós-guerra aceitaria passivamente quatro décadas de ditadura economicamente e socialmente retrógrada na segunda metade do século XX, como nós aceitamos? A minha resposta é não. Não fomos os únicos na Europa, mas isto nada desculpa. Será que voltaremos a repetir o que fizemos (e deixamos fazer) no período da ditadura? Não sei.

Luis Taylor, Porto

Pandemia e fome

A propósito do vosso artigo de ontem sobre o aumento de pedidos de pessoas carenciadas, que já fazem lista de espera para obter bens essenciais para se alimentarem, chamo a atenção para que quem possa contribuir, se organize, e junto, por exemplo, de mercearias de bairro ou outro local de venda, constituam pontos de recolha de alimentos não perecíveis, estando em contacto com as juntas de freguesia, para fazer a coordenação das recolhas e das entregas. Em St.º António dos Cavaleiros, por exemplo, já há, pelo menos, um ponto de recolha deste género que, juntamente com donativos de outras procedências, já apoia cerca de quarenta famílias. Isto tudo coordenado pelo Infantário O Saltarico e apoio da junta de freguesia. É urgente que nos mobilizemos para não deixar que a fome alastre.

Jerónimo Teixeira Colher, St.º António dos Cavaleiros

Métricas covid-19

Em 24 de Novembro passado o Presidente Macron anunciava o levantamento progressivo do confinamento em França em vigor desde 1 de Novembro a partir de 28 do mesmo mês (abertura do comércio considerado não essencial e dos serviços às pessoas - cabeleireiros,etc. - e entrada em vigor de um recolher obrigatório desde o princípio da noite). Fixou então um calendário para as fases seguintes: abertura de museus, teatros e cinemas em 15 de Dezembro ( desde que o número de infectados diários fosse inferior a 5000 e o número de doentes covid-19 em unidades de cuidados intensivos (UCI) se situasse entre 2500 e 3000); abertura de cafés, restaurantes e bares a 20 de Janeiro seguinte desde que o número diário de infectados fosse inferior a 5000. Chegado o dia 15 de Janeiro verificou-se que embora o número de doentes em UCI fosse de 2881 o número de infectados era de 11.500 pelo que não houve reabertura daqueles estabelecimentos culturais. Chegou 21 de Janeiro e como o número de infectados continuou teimosamente largamente acima dos 5000 os cafés e restaurantes seguiram fechados. E assim continua, embora o número de doentes em UCI esteja globalmente estável. Moral da história: fixar métricas para o desconfinamento progressivo é uma armadilha politicamente perigosa: ou se contradiz o que foi anunciado ou então o confinamento pode não ter fim à vista. Sublinho que desde 1 de Novembro os estabelecimentos escolares, com excepção das universidades, funcionam presencialmente.

Mário Rui Martins, Matosinhos