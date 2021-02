A armadilha de querer ilegalizar o Chega

No confinamento do ano passado aproveitei para ver filmes clássicos de Hollywood com os meus filhos. Este ano, verificada a disponibilidade dos DVD de casa, passámos para as séries de televisão britânicas de humor. Já rimos até ao choro com as mini calamidades que ocorriam nas Fawlty Towers de John Cleese. Há pouco tempo começámos com o Sim, Senhor Ministro.