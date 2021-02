Rush Limbaugh, o inflamado comentador da direita radical nos EUA, morreu aos 70 anos

O comentador conservador norte-americano Rush Limbaugh morreu esta quarta-feira vítima de cancro nos pulmões, noticiou a Fox News.

“Sei que não sou a Limbaugh que esperavam ouvir hoje. É com profunda tristeza que tenho de partilhar convosco directamente que o nosso amado Rush, o meu maravilhoso marido, morreu esta manhã devido a complicações causadas por cancro nos pulmões”, anunciou Kathryn Limbaugh no programa de rádio de Limbaugh.

Rush Limbaugh, de 70 anos, era conhecido pelos seus programas de rádio e pela influência que exerceu sobre o rumo do Partido Republicano, particularmente devido às suas posições radicais de direita, fortemente envolvido em guerras culturais contra feministas, liberais, democratas ou ambientalistas.

O comentador conservador, um ávido fumador, anunciou no início de 2020 que sofria de cancro dos pulmões. Em Fevereiro desse ano, foi premiado por Donald Trump com a medalha da Liberdade, a mais alta distinção atribuída a civis nos Estados Unidos, tendo a medalha sido colocada ao pescoço de Limbaugh pela então primeira-dama Melania Trump.

Limbaugh foi um fervoroso apoiante de Donald Trump, desde a ascensão do magnata do imobiliário até à sua eleição presidencial. Esteve sempre ao lado do ex-Presidente nos ataques aos imigrantes, principalmente aos de origem muçulmana, na defesa da diminuição dos impostos e nas críticas ao Obamacare. Tal como Trump, também desvalorizou a gravidade da pandemia de covid-19 e considerou como conspirativas as alegações sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016.

Mesmo depois de Trump perder as eleições de Novembro do ano passado para Joe Biden, Rush Limbaugh manteve o apoio ao ex-chefe de Estado norte-americano e foi um dos defensores das suas teses de fraude eleitoral, rejeitadas em tribunal, tendo ainda desvalorizado a invasão do Capitólio por apoiantes do ex-Presidente norte-americano.

Momentos após o anúncio da morte de Rush Limbaugh, Donald Trump deu uma entrevista à Fox News em que recordou o comentador da direita radical norte-americana como um “lutador” e uma “lenda”.

Na primeira entrevista que deu desde que abandonou a Casa Branca, Trump disse ainda que conversou recentemente com Rush Limbaugh e que ambos falaram sobre o resultado das eleições presidenciais.

“O Rush achava que nós tínhamos vencido, tal como eu, já agora. Acho que vencemos substancialmente”, disse Trump, citado pelo Guardian, voltando a insistir que venceu as presidenciais, apesar de esta tese ter sido desmentida dezenas de vezes pelos tribunais.