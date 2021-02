Latifa, princesa de verdade em cativeiro real

Filha do emir do Dubai, Latifa tem 35 anos e vive sem ver o sol desde Fevereiro de 2018, quando tentou fugir pela última vez. Queria apenas ser dona do seu destino, mas isso é algo que o pai não permite às filhas. A ONU está a investigar.

Se pedirmos a alguém que enumere as palavras que lhe ocorrem quando pensa no Dubai, é provável que o resultado seja qualquer coisa como “Emirates”, “férias”, “arranha-céus”, “Las Vegas do Médio Oriente”, “luxo”, “cavalos”, “praias”, “ilhas artificiais” ou algo seguido da expressão “maior do mundo” – já teve “o maior hotel”, “o maior parque de diversões” ou “a maior pista de ski interior”. Modernidade e originalidade são critérios em que o emirado tem apostado para se promover. Nada em que se consiga encaixar a história de uma princesa desesperada por ver a luz do sol, feita refém pelo próprio pai.