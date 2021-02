Carta armadilhada enviada para a sede da Lidl na Alemanha causou três feridos

Uma explosão na sede de um Lidl em Neckarsulm, perto de Estugarda, na Alemanha, causou dois feridos ligeiros e um grave. A polícia alemã acredita ter sido uma carta armadilhada, ou um pequeno pacote, que rebentou no departamento dos correios da sede.

O incidente ocorreu esta quarta-feira à tarde, tendo sido retirados do local cerca de 100 trabalhadores, com o auxílio de um helicóptero, como apurou a revista alemã Der Spiegel. As vítimas foram hospitalizadas.

Estão a ser feitas buscas com cães no local. A polícia desconhecia ainda se houve alguma ameaça ou chantagem prévia contra o supermercado.

Na terça-feira de manhã ocorrera uma explosão semelhante na empresa alimentar ADM Wild, a 60 km de distância de Neckarsulm.

A carta armadilhada, que terá chegado na manhã desse mesmo dia, explodiu nas mãos de um trabalhador que a abria. As autoridades alemãs dizem que este sofreu um trauma acústico, mas que se encontra estável.

Os motivos dos dois atentados ainda estão por apurar, mas a polícia investiga uma possível ligação entre ambos.