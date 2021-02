A Rádio Estação quer levar as ruas do Porto a casa dos seus habitantes

É por entre paisagens sonoras e diários de uma pandemia que se descobre a Rádio Estação. Atracada no novo website do Museu da Cidade – num “sítio invisível”, como lhe chamam, composto por uma cortina negra que transforma o visitante em ouvinte -, o projecto assume-se tanto como uma rádio-em-construção, com a sua grelha pronta a ser expandida por novos projectos, como uma não-rádio, por quebrar os tradicionais moldes de locução.

Aqui, quem faz a ligação entre rubricas é o “Pólen” - uma sonda sonora das ruas do Porto, captada em torno das estações do Museu da Cidade e transformada por Samuel Coelho e Nuno Preto. A Rádio Estação aliou-se a várias personalidades e entidades para poder chamar a atenção de públicos e interesses distintos e o seu resultado está no ar desde o dia 3 de Fevereiro.

Por entre as várias propostas, pode-se encontrar o “Diário da Peste”, uma série de textos elaborados por Gonçalo Tavares para o Expresso e que agora ganham nova vida ao serem declamados pelo escritor, o “Relatório Periódico” da Fonoteca Municipal do Porto, que convida os ouvintes a ouvir algumas das preciosidades do seu extenso arquivo, bem como o “Colapso” de Tomás Cunha Ferreira e Domenico Lancellotti, onde vários elementos sonoros colidem para criarem autênticas paisagens mentais.

Já a mais recente rubrica da Rádio Estação – a “Arca”, em colaboração com a estrutura musical portuense Matéria Prima – é uma nave que parte em busca de arquivos perdidos e concertos inéditos ou desconhecidos, de forma a captar o pulsar e efervescência criativa da cidade.

A iniciativa nasceu de uma necessidade do Museu da Cidade em ter um eixo sonoro entre as suas estações e o contexto pandémico foi o mote perfeito para o pôr em prática. No entanto, as emissões presenciais não foram descartadas e são um dos próximos passos já agendados para a rádio. Depois de se ter estreado como um projecto-piloto na Feira do Livro 2020, a Rádio Estação tem como próxima estadia, se a pandemia permitir, a Biblioteca do Marquês.

Texto editado por Ana Fernandes