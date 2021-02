Príncipe Filipe hospitalizado aos 99 anos “como precaução”

O príncipe Filipe, que celebra o seu centenário no próximo 10 de Junho, foi admitido no Hospital Rei Eduardo VII, em Londres, depois de o seu médico ter considerado o internamento como indispensável, na sequência de uma indisposição.

O internamento, esclarece o Palácio de Buckingham, foi decidido “como uma medida de precaução”, até pela idade avançada do monarca, sendo expectável que o mesmo permaneça no hospital por alguns dias sob observação.

Segundo avança o The Guardian, a situação não está relacionada com a pandemia de covid-19, adiantando que o duque foi transportado de carro do castelo de Windsor, onde tem estado resguardado neste período com Isabel II, para o hospital, tendo dado entrada pelo seu próprio pé.

Com 99 anos, o duque de Edimburgo está afastado dos deveres públicos desde 2017, sendo conhecidas várias situações clínicas: em 2008, foi hospitalizado devido a uma infecção pulmonar; em 2011, submeteu-se ao tratamento de uma artéria coronária bloqueada, no hospital Papworth em Cambridgeshire; em 2012, foi assistido por causa de uma infecção na bexiga, que o obrigou a faltar às celebrações do jubileu de diamante da rainha; e, um ano depois, teve uma cirurgia exploratória ao abdómen. Mais recentemente, em Dezembro de 2019, passou quatro noites no Rei Eduardo devido a uma “condição preexistente”, mas acabou por receber alta na véspera de Natal, tendo seguido para a propriedade de Sandringham, onde passou o Natal com a rainha, com quem está casado há 73 anos.