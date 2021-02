Hyundai i30 chega renovado e mais desportivo

Não se tratando de uma nova geração, mas antes de um restyling — visível logo numa redesenhada frente, onde sobressai uma grelha de maiores dimensões —, o Hyundai i30 chegou, no arranque deste ano, cheio de novidades, nomeadamente na ampliação da oferta da gama desportiva N Line. Esta, além de estar disponível no cinco portas e na versão Fastback, passa a ser oferecida na Station Wagon. À versão de equipamento N Line, que inclui novas jantes em liga leve de 17’’ ou 18’’, junta-se uma mais básica, mas nem por isso simplista, a Style.

Ao nível de motorizações, as ofertas assentam em dois motores: um gasolina tricilíndrico sobrealimentado, o 1.0 T-GDI com 120 cv (a partir de 22.500€, na variante hatchback), e um a gasóleo, o 1.6 CRDi, com 136 cv (desde 30.357€), que recorre à tecnologia mild-hybrid de 48 V para oferecer consumos e emissões mais eficientes.

Ambas as mecânicas podem ser acopladas a uma caixa manual de seis velocidades (no caso do Diesel, é proposta uma caixa inteligente que desengata e engata automaticamente, mediante a pressão ou não no acelerador) ou a uma transmissão automática de dupla embraiagem e sete relações.

No capítulo da conectividade, o Hyundai i30 chega pela primeira vez com todas as funcionalidades da tecnologia Bluelink que, através de uma aplicação para telemóvel, consegue fornecer informações em tempo real sobre, por exemplo, o trânsito ou o estado do veículo.

Já o pacote de segurança foi reforçado com novos assistentes, como é o caso do alerta de arranque do veículo dianteiro, que avisa o condutor quando o veículo à sua frente começa a avançar nos casos em que há um atraso na reacção, tendo havido ainda lugar a melhorias, como no sistema de travagem autónoma de emergência que passou a detectar também ciclistas.

Tal como nas versões anteriores, o novo Hyundai i30 também está equipado com sistema FCA com função de detecção de peões, alerta de fadiga do condutor (DAW), sistema de controlo automático dos máximos (HBA), sistema de informação da velocidade máxima (ISLW) e o sistema de manutenção à faixa de rodagem (LKA).