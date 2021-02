A garrafeira onde moram as descobertas

A expressão traduz vinhos produzidos em pequenas quantidades, provenientes de excelentes uvas, e por norma com uma qualidade excepcional. Ivone Ribeiro pegou na filosofia dos “vinhos de garagem” e verteu-a numa garrafeira a que chamou, sem mistério, Garage Wines.

Desde a abertura, em 2013, Ivone procura manter o foco nos pequenos produtores, alguns desconhecidos do grande público, já que isso permitirá aos seus clientes descobertas interessantes a que, de outro modo, dificilmente teriam acesso. No entanto, nas mais de 500 referências que vende também estão representados desde os topos de gama mais exclusivos a vinhos de qualidade acessíveis ao gosto de todos os dias.

A região que mais vende é Douro, seguindo-se o Dão, com a preferência por tintos e brancos a equilibrar-se já no meio por meio, e os rosés a subirem fruto da sua notável melhoria de qualidade. Uma melhor aceitação tem acontecido com os Vinhos Verdes, embora Ivone refira, “Ainda há alguns anticorpos [de parte dos consumidores] que me bloqueiam comercialmente”, assumindo que é necessário “acabar com algumas ideias feitas que já não têm razão de existir”.

Este carinho muito especial pelos Vinhos Verdes tem história – enquanto Ivone fazia a sua formação universitária em marketing, trabalhou na Comissão de Viticultura da região, acompanhando visitas de jornalistas, feiras internacionais e outros acontecimentos. O passo seguinte foi uma pós-graduação em marketing de vinhos na Católica. E a abertura da Garage Wines.

Entre o meio milhar de referências que detém, estão presentes, por exemplo, os melhores alvarinhos de Monção e Melgaço, mas a “jóia de coroa”, neste momento, é de um pequeno produtor chamado Consorte (ver caixa). Nas notas de prova destaca-se o aroma com notas de flor de laranjeira e de citrinos, com um toque de especiarias. Acidez fina e equilibrada, com boa estrutura e final longo. O estágio em barrica dá-lhe grande capacidade de envelhecimento. A prova, se fosse necessária, de que na região dos Verdes há enormes vinhos para lá das castas mais conhecidas.

A jóia da coroa Consorte Grande Reserva 2018

21 euros Um Regional Minho da casta arinto, produzido pela Adega da Vara (Castelo

de Paiva), com grande capacidade de envelhecimento.

Garage Wines

Avenida Menéres, 681, Matosinhos

Tel.: 220982360

Web: garagewines.pt

Das 10h às 20h. Encerra ao domingo.

Este artigo foi publicado no n.º1 da revista Singular. Download disponível aqui.