World Padel Tour arranca a 6 de Abril e passa por Cascais

O World Padel Tour anunciou nesta quarta-feira o calendário da principal competição de padel a nível mundial e o circuito de 2021 terá um calendário saturado. Com início a 5 de Abril, em Madrid, a competição terá 18 etapas ao longo de nove meses e passagem por seis países. Portugal vai receber um dos cinco Master da prova: a 30 de Agosto a 5 de Setembro, em Cascais.

Após uma temporada no ano passado muito condicionada pela pandemia, o World Padel Tour 2021 promete uma época muito preenchida. Com muitas mudanças nas principais duplas dos quadros masculinos e femininos, o circuito voltará a contar com duas jogadoras portuguesas com aspirações a lutarem pelos primeiros lugares nas etapas.

Se nos masculinos Portugal contínua a não ter jogadores com entrada directa no quadro principal, na variante feminina Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueiras vão ter novas parceiras e o estatuto de cabeças-de-série.

Sofia Araújo, que foi uma das revelações de 2020 e chegou a disputar o Master Finals, vai iniciar este ano um novo projecto, com nova parceira e novo treinador.

A jogadora de Lisboa vai ser treinada por Manu Martin, um dos mais consagrados técnicos de padel de Espanha, e vai fazer par com Eli Amatriain, uma jogadora espanhola experiente que formou durante quase uma década uma dupla de sucesso com Patty Llaguno.

Já Ana Catarina Nogueira, após uma época em que o reencontro com Delfina Brea (já tinham jogado juntas em 2018) ficou aquém das expectativas, terá ao seu lado uma das mais tituladas jogadoras do circuito: a argentina “Cata” Tenorio, antiga número 1, que esteve presente em 2017 e 2018 em seis finais do WPT, tendo disputado uma meia-final em 2019.

Assim, o circuito arrancará a 5 de Abril em Madrid e as nove primeiras etapas serão todas em Espanha, mas depois o WPT passará por Cascais, entre 30 de Agosto e 5 de Setembro. Seguem-se etapas em Itália e novamente em Espanha, seguindo depois a competição para a Suécia, a Argentina e o México.

O Master Finals, que reúne no torneio final os 16 melhores jogadores masculinos e femininos do WPT, será em Madrid, entre 16 e 19 de Dezembro.