V. Guimarães e Farense quebram gelo com um empate

Algarvios reduzidos a 10 unidades por expulsão de Alex Pinto aos 60’, salvaram um ponto a dez minutos do final.

V. Guimarães e Farense empataram (2-2), esta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em partida em atraso da 14.ª jornada da I Liga, desfecho que impediu os minhotos de se encostarem ao quinto lugar, ocupado pelo Paços de Ferreira (35). Os pacenses ficam, assim, a três pontos de distância, enquanto a equipa algarvia somou novo jogo a pontuar, ascendendo ao 14.º posto da classificação, com 17 pontos.

O jogo, que tinha sido adiado por duas vezes na sequência do “congelamento” do relvado, teve um início promissor para o V. Guimarães, com a equipa de João Henriques a adiantar-se por Pepelu (14').

O Farense respondeu e empatou na sequência de um penálti, cobrado por Ryan Gauld (21'). A igualdade seria desfeita por Marcus Edwards (36') instantes antes de Alex Pinto ter sido admoestado com o primeiro de dois cartões amarelos que deixaram o Farense reduzido a 10 unidades a partir dos 60 minutos.

E foi em inferioridade numérica que os algarvios repuseram a igualdade, através de Stojiljkovic (79'). O V. Guimarães ainda tentou garantir os três pontos, mas nem a entrada em cena de Ricardo Quaresma permitiu mais do que a conquista de um ponto.