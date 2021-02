Jorge Jesus: só um Benfica defensivamente forte pode competir com Arsenal

O Benfica pode ambicionar discutir a eliminatória da Liga Europa, frente ao Arsenal, se for bem organizado defensivamente. Esta foi uma das ideias fortes deixadas por Jorge Jesus, treinador das “águias”, no lançamento do desafio da primeira mão dos 16 avos-de-final frente aos ingleses.

Em conferência de imprensa, no Seixal, a capacidade defensiva esteve quase sempre no foco do discurso do treinador, mas Jesus lembrou, no entanto, que o Benfica, tal como o adversário, “também tem ambições” e quer “estar na próxima eliminatória” desta competição.

“É um adversário com patamar alto no futebol inglês, mas nós também sabemos o valor que temos e vamos querer surpreender o Arsenal. Vai ser importante que a equipa esteja bem estruturada defensivamente para poder anular os dois jogadores da frente, Aubameyang e Lacazette, jogadores individualmente muito fortes”, delineou o técnico.

Sobre a possibilidade de recorrer a um esquema de três defesas-centrais para travar esses dois avançados, Jesus garantiu que ainda não tomou uma decisão, mas reforçou a importância de ser uma equipa “bem organizada defensivamente para disputar esta eliminatória”.

É que, apesar de o jogo de quinta-feira se disputar no Estádio Olímpico de Roma, casa emprestada ao Benfica para defrontar os ingleses, devido às restrições de viagens impostas pelas medidas de combate à covid-19, os golos fora “têm muita influência em caso de empate”.

Jesus garante que esse dado “não vai mudar a ideia de jogo” da sua equipa, mas admite que, em termos ofensivos, o Benfica “pode não ser aquela equipa com tantos avançados, como normalmente faz no campeonato português”.

“Também não é difícil de perceber, porque sabemos que a equipa do Arsenal tem um ataque poderoso, com muita qualidade individual, portanto, temos de fazer algum equilíbrio para que as coisas se tornem mais fáceis. Mas só a organização defensiva não chega. Também tens de ter capacidade para agredir o adversário quando tiveres bola”, advertiu.

Sobre o futuro do Benfica na Liga Europa, Jorge Jesus afirmou que a presença nesta competição “não é uma tábua de salvação” para a época dos “encarnados”, mas sim parte de “um projecto”. E lembrou que, “a partir desta eliminatória”, a competição “vai ser [como] uma Liga dos Campeões”.

Rafa atribui favoritismo ao Arsenal

Um dado que, no entanto, não retira a ambição a Rafa, avançado que ouviu atentamente as declarações de Jorge Jesus, antes de admitir o favoritismo dos ingleses.

“Acho que o Arsenal pode ser considerado favorito, mas não devemos olhar para o Benfica como uma equipa que não vá lutar pelo resultado ou não queira passar à próxima fase”, frisou.

Até porque, apesar de ser “um adversário diferente”, que vai colocar dificuldades, os jogadores do Benfica querem fazer o mesmo. “É uma equipa com ambições na Liga Europa, tal como nós temos”, comparou Rafa.

O Benfica realiza nesta quarta-feira o último treino no Seixal, antes de partir para Roma, onde recebe, na quinta-feira, o Arsenal, em jogo com arbitragem do turco Cuneyt Çakir.