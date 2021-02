Golos-relâmpago valem ao FC Porto vitória sobre a Juventus

“Dragões” viajam para Itália em vantagem nos oitavos-de-final da Champions, apesar do golo de Chiesa nos minutos finais.

Um golo aos dois minutos e outro logo no arranque da segunda parte garantiram ao FC Porto uma importante vitória sobre a Juventus (2-1), na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. É o prolongamento da grande campanha europeia dos “dragões” nesta época.

A pressão alta do FC Porto deu frutos logo no início da partida, ao forçar o erro do adversário: Bentancur atrasou mal a bola para o guarda-redes, Taremi reagiu rapidamente e conseguiu desviar a bola para a baliza.

O campeão português colocou-se cedo em vantagem e o jogo poderia ter arrancado para uma toada de maior risco, mas acabou por ser um primeiro tempo sem muitos desequilíbrios.

No arranque da segunda parte, porém, o FC Porto repetiu o golo-relâmpago. Manafá ganhou ascendente no corredor direito e explorou a desmarcação de Marega, que surgiu no espaço entre o central e o lateral a facturar.

Com mais posse de bola, a Juventus decidiu correr mais riscos quando Andrea Pirlo lançou Morata para o lugar de McKennie, aos 66’. O avançado espanhol revelou-se um quebra-cabeças para a defesa do FC Porto, mas seria Chiesa a marcar, respondendo da melhor forma a um cruzamento de Rabiot, do lado esquerdo (82').

Um golo que torna a missão do FC Porto um pouco mais complicada para a segunda mão, a disputar em Turim. De todo o modo, os “azuis e brancos” viajarão para Itália na frente da eliminatória e será a Juventus a ter de emendar a mão.