Universidade de Coimbra demarca-se de rede de museus da Primeira República e Estado Novo

Projecto alcançou mediatismo por incluir um centro interpretativo na aldeia natal de Salazar, mas foi relação com autarquias que ditou afastamento do CEIS20.

Um ano e meio depois de se envolver na criação de uma rede de espaços de memória ligados à Primeira República e Estado Novo na região das Beiras, o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) da Universidade de Coimbra (UC), anunciou que abandona o projecto. Em causa estão diferendos com as autarquias.