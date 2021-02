Scorsese defende que cinéfilos “não podem depender da indústria, tal como existe, para cuidar do cinema”

No final de 2019, Martin Scorsese já se manifestara em relação aos filmes que dominam actualmente a produção cinematográfica dos grandes estúdios, os dedicados aos super-heróis da Marvel ou da DC Comics, comparando-os a parques temáticos. Até tentou vê-los para perceber o fenómeno, “mas aquilo não é cinema”, afirmou numa entrevista à Empire. Agora, em “Il Maestro”, ensaio dedicado a Fellini publicado na mais recente edição da Harper’s Magazine, alarga o âmbito da análise. E não se mostra particularmente optimista com o presente: “A arte do cinema está a ser sistematicamente desvalorizada, posta à margem, rebaixada e reduzida ao seu mínimo denominador comum”, escreve. Tal, refere, deve-se ao facto de o mundo do cinema ter sido colonizado pela ideia de que um filme, qualquer filme, é um “conteúdo”, “termo do mundo dos negócios” que faz equivaler todas as imagens em movimento: “Um filme de David Lean, um vídeo de gatos, um anúncio do Super Bowl, uma sequela de super-heróis, um episódio de uma série”.

Num ensaio que começa, muito de acordo com o seu realizador, com parágrafos escritos em forma de guião que nos transportam, numa rápida sequência de imagens, aos cinemas da Nova Iorque em que cresceu e do frenesim que os filmes provocavam — o ano é 1959, e os billboards anunciam obras de Cassavetes, Chabrol, Jean Luc-Godard, Truffaut, Warhol ou Kenneth Anger, além de Fellini, naturalmente —, Martin Scorsese nota que a ascensão e actual predomínio das plataformas de streaming tem certamente vantagens. Recorrendo à sua experiência pessoal, reconhece que, sem uma plataforma de streaming como a Netflix, não lhe teria sido possível criar O Irlandês, filme de 2019 em que reuniu os seus velhos companheiros de percurso Al Pacino e Robert de Niro. Contudo, argumenta que a transferência da experiência em sala para o streaming caseiro foi acompanhada da desvalorização da arte cinematográfica a mero “conteúdo”.

Algoritmos

Ao longo dos últimos 15 anos, escreve, o termo começou a ser cada vez mais usado pelos novos dirigentes das empresas de media e cinema, “a maioria dos quais nada sabiam sobre a história da expressão artística, nem a acarinhavam o suficiente para pensar que deviam saber”. Fazer equivaler todo o “conteúdo”, sem distinção, pode “soar democrático, mas não é”, escreve. “Se os visionamentos seguintes são ‘sugeridos’ por algoritmos baseados no que já vimos, e se as sugestões se baseiam apenas no tema ou no género, que impacto tem isso na arte cinematográfica?”. Defendendo a curadoria de conteúdos, ou seja o elemento humano informado — “um acto de generosidade”, que nada tem de “antidemocrático ou ‘elitista’, termo tão usado actualmente que se tornou insignificante —, como a praticada, elenca, pelo Criterion Channel, MUBI ou a TCM, aponta que os “algoritmos são, por definição, definidos por cálculos que tratam o espectador como um consumidor e nada mais”.

No momento em que inicia a rodagem de Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, com Leonardo di Caprio e Robert de Niro como protagonistas (a produção é partilhada pela Paramount Pictures e pela plataforma de streaming Apple TV+), afirma que os cinéfilos “não podem depender da indústria cinematográfica, tal como existe neste momento, para cuidarem do cinema”: “A ênfase é sempre posta na palavra ‘negócio’, e o valor é sempre determinado pela quantidade de dinheiro que pode ser feita de qualquer bem [detido pela indústria]”.

No fundo, Scorsese teme as consequências da perda de memória a que uma visão estritamente financeira pode conduzir. E conclui: “Suponho que tenhamos também que redefinir as nossas noções do que é o cinema, e do que não é. Federico Fellini é um bom lugar para começar”.