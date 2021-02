Quarta, na TV: a 14.ª Emenda em “docu-série”, Adam de Touzani e outras mulheres pela mudança

CINEMA

Locke

AXN Movies, 21h10

Um intenso thriller dramático escrito e dirigido por Steve Knight, com o actor Tom Hardy ao volante. Ao saber que Bethan, com quem teve um caso há sete meses, está a entrar em trabalho de parto, Locke deixa para trás todos os compromissos, entra no carro e faz-se à estrada. Ao longo dessa viagem de duas horas, vai apoiando Bethan ao mesmo tempo que confessa a infidelidade à mulher, enfrenta a reacção dos filhos, tenta orientar um trabalho e encara demónios do passado.

Um Editor de Génios

Hollywood, 21h30

A estreia na realização do encenador Michael Grandage é este biopic, com argumento de John Logan, sobre o histórico editor literário Max Perkins e a sua relação com o escritor Thomas Wolfe, interpretados por Colin Firth e Jude Law, respectivamente.

Adam

TVCine Edition, 21h30

Estreia em longa-metragem da marroquina Maryam Touzani que, para escrever o argumento, se inspirou numa situação real, vivida na sua infância. Desde que o marido morreu, que Abla cuida sozinha de Warda, a filha de oito anos. As duas vivem da confecção de pão e bolos que vendem a partir de casa. Um dia, tocam à campainha. É Samia, uma jovem grávida desesperada por trabalho.

A Flor da Felicidade

TVCine Top, 00h35

Alice trabalha numa empresa de desenvolvimento de novas espécies de plantas. A sua última criação é uma flor geneticamente modificada que consegue fazer feliz o seu detentor. Alice leva um exemplar para casa, para dar ao filho, mas nada corre como esperava. Realizado pela austríaca Jessica Hausner, o filme competiu pela Palma de Ouro em Cannes, onde Emily Beecham arrecadou o prémio de Melhor Actriz.

DESPORTO

Futebol: Liga dos Campeões

TVI, 20h

Directo. O Porto recebe em casa o Juventus, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Tanto o clube português comandado por Sérgio Conceição como a brigada italiana onde actua Cristiano Ronaldo têm dois títulos no palmarés. O árbitro espanhol Carlos Del Cerro Grande dirige a partida.

DOCUMENTÁRIOS

Princesa Diana: Na Primeira Pessoa

National Geographic, 13h25

A vida da “princesa do povo” é narrada pela própria, num agregado de excertos de entrevistas dadas por ela. É o primeiro documentário de um especial dedicado a Changemakers – “grandes e fascinantes mulheres que fizeram e continuam a fazer história”, traduz o canal. A seguir, olha os feitos das primatologistas Jane Goodall (às 15h22) e Dian Fossey (16h55), da aviadora Amelia Earhart (17h44), da jornalista Lisa Ling (19h23) e das guardas Akashinga, mulheres que combatem a caça furtiva no Zimbabwe (20h09).

Construções Express

Discovery, 21h55

Como se constrói um arranha-céus em duas semanas? Como se monta um festival como o Oktoberfest? Como se conclui um troço ferroviário em cinco horas debaixo do calor indiano? Estas e outras construções em tempo recorde são o alvo da série que se estreia hoje, com episódio duplo.

Amend: The Fight for America

Netflix, streaming

Estreia. A 14.ª Emenda à Constituição dos EUA, que assegura a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, dá o mote à série documental apresentada por Will Smith, com participantes como Mahershala Ali, Laverne Cox, Samuel L. Jackson ou Helen Hunt.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

A crise na restauração é o prato principal da entrevista de Vítor Gonçalves a Rui Paula, chef com duas estrelas Michelin no currículo. Repete à 1h56, na RTP1.

SÉRIE

Behind Her Eyes

Netflix, streaming

Estreia. Baseada no best-seller de Sarah Pinborough, narra a reviravolta na vida de uma mãe solteira, a partir do momento em que começa a ter um caso com o novo patrão, um homem casado, ao mesmo tempo que se torna amiga da mulher dele. Com Simona Brown, Tom Bateman e Eve Hewson nos papéis principais, Behind Her Eyes é um thriller psicológico em seis episódios criado por Steve Lightfoot, ligado a Hannibal e O Justiceiro.