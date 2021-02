Actores Albano Jerónimo e Miguel Amorim entram na série The One da Netflix

Os actores portugueses Albano Jerónimo e Miguel Amorim estão no elenco da série britânica de ficção The One, que se estreia a 12 de Março na plataforma de streaming Netflix. A informação da estreia internacional desta série de oito episódios foi revelada pela Netflix e partilhada nas redes sociais pelos dois actores portugueses.

De acordo com a produtora britânica Urban Myth Films, The One é uma série de ficção científica passada num futuro próximo. Foi adaptada da obra literária homónima do autor John Marrs por Howard Overman, criador de séries como Misfits e Crazyhead. Passa-se num mundo em que cada pessoa consegue encontrar o par ideal através de um teste genético, de ADN. Do elenco da série fazem também parte, entre outros, Hannah Ware e Dimitri Leonidas, que fazem de fundadores da empresa à volta da qual a trama gira.

Esta será uma estreia para Albano Jerónimo e Miguel Amorim num original da Netflix, e uma primeira participação de Miguel Amorim numa obra internacional, depois de ter trabalhado sobretudo em ficção televisiva. O percurso de Albano Jerónimo fora de Portugal já passou, entre outras produções, pela série Vikings e pelo filme L'Enfant, de Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois, este ainda por estrear.

Outros actores portugueses já marcaram presença em originais da Netflix, como Pêpê Rapazote, na série Narcos, Diogo Morgado, no filme brasileiro O Matador, e Lídia Franco, no filme 6 Underground, de Michael Bay.

Destaque ainda para a actriz Alba Baptista, protagonista da série Warrior Nun – na qual entrava também Joaquim de Almeida – e para o actor Nuno Lopes, que teve um dos papéis principais na série White Lines, onde também entrou, num papel secundário, Rafael Morais. E Dinarte de Freitas teve uma breve participação na abertura de um episódio da terceira temporada da série Stranger Things, também do serviço de streaming.

Este ano deverá estrear-se a primeira série portuguesa produzida para a plataforma, intitulada Glória, com realização de Tiago Guedes, ainda sem data confirmada de exibição.