A reaparecida

No papel, não deixa nunca de ser interessante pegar nas convenções de um género que continua a dar-se por moribundo como o western e procurar dar-lhes uma ou outra sacudidela que o torne relevante nos nossos tempos. Não precisamos de ir lá atrás à Quadrilha Selvagem de Sam Peckinpah, podemos mesmo quedar-nos pelo Imperdoável de Eastwood ou pelo Deadwood de David Milch. Mas isso não quer dizer que todas as reinvenções resultem; é o caso de Notícias do Mundo (produzido e estreado pela Universal, mas distribuído fora dos EUA pela Netflix), onde o britânico Paul Greengrass reencontra Tom Hanks depois de Capitão Phillips, em constante indecisão entre homenagem ao género ou releitura realista.