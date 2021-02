Quem é o animal que olha?

John Berger (1926-2017) foi pintor, escritor (o seu romance experimental e feminista G ganhou em 1972 o Booker Prize, tendo doado metade do valor do prémio ao Partido dos Panteras Negras), também ensaísta, crítico de arte e muito mais. Foi sensível a tudo o que no mundo desperta para ser visto e pensado e defendido, por natureza empenhado politicamente, no sentido mais nobre do termo. Um ícone da contracultura. Ainda hoje actual, ou por razões nem sempre esfuziantes, particularmente hoje. Interessou-se pelas franjas da sociedade, os vencidos, aqueles que existem no silêncio do não-poder. Porquê olhar os Animais? é uma recolha de vários ensaios escritos entre 1971 e 2001. A análise é ao mesmo tempo do sociólogo, do historiador e do crítico de arte. Apresentando uma devastadora imagem do que tem sido desde sempre a relação do homem com esse outro, o animal, a sua percepção roça também a filosofia. O olhar é um poderoso e vasto tema.