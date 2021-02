Compras, a maior tentação para violar a fronteira de Elvas

No dia 1 de Julho do ano passado, a parada fronteira ao Castelo de Elvas encheu-se de gente e de figuras ilustres. O Presidente da República portuguesa, o rei de Espanha e os chefes de governo dos dois países foram até ali festejar “a imensa felicidade” com o fim do controlo de fronteiras que durava já há cerca de três meses. Costa e Sánchez manifestaram o desejo que a fronteira mais antiga da Europa nunca mais voltasse a ser levantada. Mas foi, há 15 dias, e, nesta segunda-feira, por pelo menos por outros 15, mais uma vez devido à pandemia da covid-19. Ainda assim, continua a haver gente que tenta passar sem uma razão válida. Especialmente para fazer compras.