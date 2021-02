PSP abre inquérito por dúvidas no uso da força em acção policial no Barreiro

Vídeo publicado nas redes sociais mostra vários elementos da PSP a tentar imobilizar um indivíduo que terá assumido “uma postura de confrontação”. Imagens mostram um dos agentes a dar vários murros na cabeça do detido. PSP deslocou-se ao local depois de ter recebido informação de que um grupo de pessoas estava a consumir bebidas alcoólicas na via pública.

A PSP instaurou um inquérito disciplinar para apurar as circunstâncias da intervenção policial num caso de infracção às restrições impostas pelo estado de emergência, na sequência da pandemia de covid-19, ocorrido no Barreiro, distrito de Setúbal.

Num comunicado enviado esta terça-feira, o Comando Distrital de Setúbal da PSP indicou que o inquérito disciplinar foi instaurado por “subsistirem dúvidas quanto à conformidade dos procedimentos do uso da força executados”. Estas dúvidas surgiram depois de a PSP ter tido acesso a um vídeo “que mostra parte da actuação policial”.

O referido registo a que a PSP teve acesso foi um vídeo divulgado nas redes sociais. Mostra o momento em que vários elementos da PSP tentam imobilizar o detido depois de uma discussão com um dos polícias levar o agente a avançar com uma mão ao pescoço do indivíduo. Um outro agente é filmado a dar vários murros na cabeça do homem.

Abuso policial Barreiro

Um outro vídeo com a continuação da situação mostra o mesmo agente que esmurra a cabeça do detido a afastar outras duas pessoas brandindo um cassetete com o qual também tinha tentado atingir o primeiro visado.

Segundo a polícia, o caso ocorreu na segunda-feira, na Rua Capitão Aviador Francisco Fernandes Carvalho, no Barreiro, depois de a PSP ter recebido informação de que um grupo de pessoas se encontrava “em ajuntamento e a consumir bebidas alcoólicas na via pública”.

Quando chegaram ao local, adiantou, os agentes “confirmaram que permaneciam na via pública diversos cidadãos, que foram abordados”, tendo um deles, que se encontrava a consumir bebidas alcoólicas, adoptado “uma postura de confrontação e oposição contra a acção policial, nomeadamente injuriando um dos polícias”.

“Havendo a suspeita de que o indivíduo tinha na sua posse estupefaciente, foi-lhe comunicado que iria ser sujeito a uma revista sumária, tendo este recusado submeter-se à mesma”, referiu a PSP.

De acordo com a polícia, os agentes “procederam à restrição do suspeito e a uma revista coerciva”, e encontraram na sua posse “haxixe e uma arma branca proibida, denominada butterfly”, pelo que o homem foi detido.

“O detido, quer durante o transporte para as instalações policiais, quer no interior das mesmas, manteve sempre uma conduta exaltada, agressiva, proferindo ameaças constantes ao agente detentor”, acrescentou a PSP.