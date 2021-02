Morreu o professor e investigador Luís Salgado Matos

O professor universitário e investigador Luís Salgado de Matos, que nasceu em Lisboa em 1946, morreu na segunda-feira à noite no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, confirmou ao PÚBLICO o antigo presidente da Câmara de Lisboa João Soares, que já havia lamentado a morte do amigo na rede social Facebook.

“Acabo de receber a notícia triste da morte do meu velho amigo Luís Filipe Salgado Matos. Conhecemo-nos há muitos, muitos, anos. Fomos contemporâneos no Colégio Moderno e na FDL. Seu pai era grande amigo do meu avô João Soares. Salgado Matos foi um dos numerosos estudantes universitários presos pela PIDE em 1965. Professor catedrático no ISCTE. Respeitado especialista em Igreja e Forças Armadas. Autor da interessante biografia de Gonçalves Cerejeira”, escreveu no Facebook o antigo autarca de Lisboa.

O investigador debruçou-se sobre temas como o Estado, a Igreja e as Forças Armadas. Escreveu, entre outras obras, A Separação do Estado e da Igreja (2011), e a biografia Cardeal Cerejeira (2018).

O currículo disponível na página do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa recorda, entre outros aspectos do percurso académico, que era licenciado em Direito e doutorado em Sociologia Política pela Universidade de Lisboa.

“Procurou sempre articular a investigação académica com a observação participante; foi membro do Governo de Transição de Moçambique; em tempos recentes, foi consultor do ministro da Defesa Nacional Júlio Castro Caldas e do Presidente da República Jorge Sampaio”, lê-se ainda.