Homem assassinado em Borba encontrado em casa

A vítima de 54 anos foi espancada e estrangulada. Óbito foi declarado no local.

Um homem morreu esta terça-feira em Borba, no distrito de Évora, depois de ter sido “espancado e estrangulado”, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). O corpo encontrado no interior de uma habitação da cidade, segundo a mesma fonte.

Anteriormente, contactada pela Lusa, uma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) tinha adiantado que “um homem foi esfaqueado por outro, que fugiu”, e que as autoridades policiais estavam a tentar localizar o agressor.

Fonte do CDOS de Évora indicou que a vítima mortal é um homem de 54 anos e que o óbito foi declarado no local.

A mesma fonte precisou que o corpo foi encontrado numa habitação localizada na Rua Tomáz D'el Negro, tendo o alerta sido dado às 18h17.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.