Covid-19: primeira dose já foi administrada a 3% da população e a 12% das pessoas com mais de 80 anos

Portugal tinha até domingo 332.762 pessoas já vacinadas com uma dose da vacina contra a covid-19, cerca de 3% da população. Segundo relatório semanal divulgado esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), cerca de 3% da população já tomou a primeira dose, sendo que 2% têm a vacinação completa (199.511 pessoas).

Segundo este primeiro relatório enviado pela DGS, que diz respeito à sexta semana de vacinação em Portugal, foram inoculadas na última semana 33.687 pessoas com a primeira dose e 93.568 com a segunda toma, que completa a vacinação.

Os dados retirados do do sistema VACINAS (da DGS) e do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) indicam que o grupo etário com mais pessoas vacinadas é o dos 24 aos 49 anos: 131.874 pessoas com a primeira dose, das quais 84.231 têm a vacinação completa (4% e 3% do grupo, respectivamente). No entanto, é nas pessoas com mais de 80 anos que há uma maior percentagem do grupo etário vacinado, com a primeira dose já dada a 12% (79.774 pessoas) e 7% com vacinação completa (42.991).

O relatório de situação semanal indica que já foram recebidas 651 mil doses e 571.981 foram distribuídas. Destas, 93% já foram administradas: 532.273 distribuídas por pessoas ainda só vacinadas com a primeira toma (133.251) e por pessoas que já têm a vacinação completa (199.511).

Em relação à distribuição de doses por idades, os grupos etários com menor percentagem de pessoas vacinadas são os dos 18 aos 24 anos e os dos 65 aos 79 anos – isto sem contar com o grupo dos 0 aos 17, que tem números residuais com 163 pessoas com uma dose e 71 com as duas doses.

Dos 65 aos 79 anos, apenas 2% da população já foi inoculada com pelo menos uma dose e só 1% já está com a vacinação concluída (17.181 pessoas de 32.165). As percentagens são semelhantes dos 18 aos 24 – 2% com uma dose, 1% com vacinação completa – , mas com números reais bem mais baixos: 11.190 pessoas com a primeira dose, das quais 6321 já receberam a segunda toma.

A meio da tabela encontra-se o grupo etário dos 50 aos 64 anos, em que 4% já teve direito à primeira dose (77.595), sendo que 2% já tem a vacinação completa (48.716).

O Norte é a região com o maior número de doses administradas, com 171.789, mais 36.574 na última semana. Conta com 3% da população vacinada com a primeira dose e 2% com vacinação completa, percentagens similares às do total nacional e também a Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram administradas 168.196 doses (mais 40.423 durante a última semana).

Segue-se a região Centro, com 128.580 doses dadas (mais 33.585) que dão 5% da população vacinada com uma dose e 3% com o processo completo. O Alentejo é a região com maior percentagem de população vacinada (6% com a primeira dose, 4% com vacinação completa), com um total de 43.951 doses administradas (mais 11.339). Por último, o Algarve soma a administração de 18.681 doses (mais 5.177), sendo que 3% da população da região já tomou a primeira dose e 1% tem a vacinação concluída.