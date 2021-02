Covid-19 em Portugal: mais 111 mortes e 1502 infecções. Internamentos descem

Portugal registou, no último dia, 111 mortes por covid-19 e 1502 novas infecções por SARS-CoV-2. Os dados constam do último boletim da Direcção-Geral da Saúde, divulgado nesta terça-feira, e dizem respeito ao dia de segunda-feira.

De acordo com o boletim epidemiológico, há menos 350 pessoas internadas e menos 32 em unidades de cuidados intensivos. O número de pessoas que recuperaram da doença no último dia é de 8865 (num total de 677.719). Mantêm-se internados no total 4482 pacientes, dos quais 752 precisam de cuidados intensivos.

O número de óbitos subiu entre o último boletim e o actual, de 90 para 111.

O total de casos confirmados no país desde o início da pandemia é de 788.561 e o de óbitos de 15.522.

Há menos 8341 pessoas em vigilância (desde o início da pandemia no país já estiveram em vigilância 123.180 pessoas).

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registaram mais óbitos no último dia (mais 59, num total de 6394 desde o início da pandemia). Nesta zona do país, houve mais 610 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 (num total acumulado de 296.820). No Norte registaram-se 20 mortes no último dia e 406 novos casos. O total de mortes nesta zona do país é de 5070 e o de casos confirmados é de 322.511.

Portugal tinha registado, no domingo, o número de mortes diárias mais baixo dos últimos 41 dias e o número de novos casos mais baixo dos últimos 51. De acordo com os dados, divulgados na segunda-feira e referentes à totalidade do dia de domingo, havia mais 1303 casos (o valor mais baixo deste 26 de Dezembro, quando foram registado 1214 casos) e 90 mortes associadas à covid-19, o valor mais baixo desde 5 de Janeiro, dia em que também foram contabilizados 90 óbitos.