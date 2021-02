Rio prestes a entrar no top 5 dos líderes mais duradouros do PSD (mas sem chegar a primeiro-ministro)

Cavaco Silva foi o líder que mais tempo esteve à frente do PSD, durante quase dez anos, seguido de Pedro Passos Coelho, que completou perto de oito como presidente dos sociais-democratas.

Rui Rio, na quinta-feira presidente do PSD há três anos, está prestes a “ultrapassar” Marcelo Rebelo de Sousa no top 5 dos líderes sociais-democratas mais duradouros, em que será o único que não foi primeiro-ministro.

Em quase 47 anos de história, o PSD, fundado em Maio de 1974, já teve 18 presidentes, o que dá uma média de um líder a cada 2,6 anos, já ultrapassada por Rui Rio. Cavaco Silva foi o líder que mais tempo esteve à frente do PSD, durante quase dez anos, seguido de Pedro Passos Coelho, que completou perto de oito como presidente dos sociais-democratas.

O terceiro lugar deste “pódio” cabe a Durão Barroso, 4,5 anos à frente do PSD, seguido do fundador Francisco Sá Carneiro que, somando as duas vezes em que presidiu ao partido, totalizou quatro anos de liderança.

A fechar este top 5 está o actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que liderou o PSD por três anos e dois meses, entre 1996 e 1999, e era o único desta tabela que nunca chegou a ser primeiro-ministro.

Previsivelmente, será em breve “destronado” por Rui Rio, que só terá de chegar a Abril para superar a marca do actual chefe de Estado em longevidade à frente do PSD e será também o único dos cinco que, pelo menos por enquanto, não chegou a São Bento.

Entre os seus 18 líderes, o PSD já produziu dois Presidentes da República ― Cavaco Silva, além de Marcelo Rebelo de Sousa ― e sete primeiros-ministros: aos quatro presidentes mais duradouros, somam-se Francisco Pinto Balsemão (liderou o partido por dois anos e dois meses), Pedro Santana Lopes (sem eleições, indigitado pelo Presidente da República Jorge Sampaio após a demissão de Durão Barroso) e Carlos Mota Pinto (num Governo de iniciativa presidencial de Ramalho Eanes).

Dos 18 presidentes do PSD, seis já morreram― Sá Carneiro, Emídio Guerreiro, Sousa Franco, Menéres Pimentel, Nuno Rodrigues dos Santos e Carlos Mota Pinto ― e apenas uma mulher liderou os sociais-democratas em quase 47 anos de história: Manuela Ferreira Leite.

Apenas três presidentes do PSD - pouco mais de 16% - não tiveram qualquer experiência governativa, casos de Rui Rio (que foi presidente da Câmara do Porto durante 12 anos), Emídio Guerreiro e Nuno Rodrigues dos Santos.