Sem expectativa de ganhar câmaras, objectivo do Chega é dobrar o PSD em acordos pós-eleições

Já há alguns nomes para candidatos do Chega às autárquicas do Outono, garante o coordenador autárquico do partido, até recrutados nas fileiras do PSD e do CDS, mas o partido não quer lançá-los antes das eleições internas de dia 6 de Março que servirão para, novamente, legitimar André Ventura. A oito meses das eleições, o Chega garante que vai sozinho às autárquicas e que o primeiro objectivo é conseguir apresentar candidaturas a todos os 308 municípios. Admite, no entanto, não ter real expectativa de ganhar uma câmara, mas tem a certeza de que no dia a seguir irá dobrar o PSD para fazer acordos pós-autárquicos. Muitos, vinca Nuno Afonso, vice-presidente do partido, que tem o dossier desde Dezembro de 2019.