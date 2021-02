Estudantes da Universidade de Coimbra promovem workshop grátis de programação

Se sempre quiseste saber mais sobre como se faz um site e outras ferramentas, esta pode ser a tua oportunidade. Estudantes da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra estão a desenvolver um workshop de introdução à programação web com HTML, CSS e Javascript, a ser transmitido na quarta-feira, 17 de Fevereiro, pelas 18h, via Google Meet.

Foto IEEE EMB UC

O workshop é gratuito e acessível a todos os interessados, embora com limite de vagas. Tem como orador António Luís Lopes, que conta já com uma larga experiência na área, sendo coordenador do Gabinete de Desenvolvimento de Sistemas de Informação do ISCTE-IUL e investigador no Instituto de Telecomunicações da mesma organização. A iniciativa está a ser organizada por estudantes que integram o Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) Portugal, do qual a moderadora, Daniela Lima Cabecinhas, também faz parte.

As inscrições podem ser feitas através deste formulário. Para mais informações, podes consultar as redes sociais do IEEE da Universidade de Coimbra.

Texto editado por Amanda Ribeiro